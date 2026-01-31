Domani in edicola su Avvenire di Calabria: matrimoni fragili, l’agenda dei vescovi per la Calabria e il ricordo di Kobe Bryant

Tra attualità, territorio e Chiesa: così l’inserto diocesano continua a raccontare la vita della comunità locale calabrese e le sfide sociali viste da questa parte dell'Italia

Un numero ricco di inchieste e approfondimenti attende domani i lettori di Avvenire di Calabria, inserto di Avvenire. Dalla crisi dell'istituto matrimoniale alle sfide infrastrutturali della regione, fino alle grandi storie di sport e memoria, il settimanale diocesano offre uno spaccato puntuale della vita calabrese.

La fragilità affettiva e la crisi dei matrimoni

L'apertura è dedicata a un tema sociale di grande importanza ecclesiale (ma non solo) emerso durante l’inaugurazione dell'anno giudiziario dei Tribunali Ecclesiastici Calabri: la fragilità affettiva. I dati delle nullità di matrimonio sono eloquenti e raccontano come il grave difetto di discrezione di giudizio rappresenti ormai quasi il 72% delle cause di nullità. Monsignor Vincenzo Varone, vicario giudiziale del Teic, e l'arcivescovo John Joseph Kennedy analizzano questa difficoltà delle nuove generazioni nel comprendere la portata del "per sempre", spesso confondendo il matrimonio con un sentimento passeggero o una semplice convivenza.

Chiesa e Istituzioni: l'agenda dei diritti

Sul fronte istituzionale, il giornale racconta il dialogo avvenuto tra i vescovi della Conferenza episcopale calabra e il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo. Al centro dell’incontro vi è l'"Agenda regionale dei diritti di cittadinanza", un documento programmatico consegnato dai presuli che individua quattro priorità indifferibili per ridurre le disuguaglianze territoriali: sanità, politiche sociali, condizione giovanile e mobilità.

Cronaca: depuratori, trasporti e sanità

La cronaca locale registra diverse criticità che toccano da vicino la vita quotidiana dei cittadini reggini. Si parla dell'inchiesta "Panta Rei" coordinata dalla Dda, che ha portato al sequestro degli impianti di depurazione gestiti da Idrorhegion per presunti sversamenti illeciti, ma anche dei rincari del trasporto pubblico locale, con il biglietto urbano Atam che sale a 1,80 euro recependo un adeguamento regionale all'inflazione. Preoccupano inoltre i trasporti aerei, con i tagli operati da Ita Airways sui voli verso Roma Fiumicino e i ritardi nel completamento del nuovo terminal dell'aeroporto "Tito Minniti", mentre sul fronte sanitario si guarda al futuro con un emendamento regionale che punta a introdurre l'Intelligenza Artificiale per abbattere le liste d'attesa e monitorare i pazienti a domicilio.

Sport e memoria: Kobe Bryant "reggino"

Ampio spazio è riservato alle emozioni dello sport con un tributo a Kobe Bryant. Attraverso testimonianze dirette, il giornale ripercorre il legame indissolubile tra il campione NBA e Reggio Calabria, la città dove è cresciuto e ha mosso i primi passi sotto canestro, maturando una cultura umana e sportiva che lo ha accompagnato per tutta la vita.

Storia: il "Giusto" Giovanni Ferro

In occasione delle celebrazioni per la Memoria, viene ripercorsa una pagina di storia riguardante Monsignor Giovanni Ferro. Prima del suo ministero episcopale a Reggio, mentre era rettore del Collegio Gallio a Como, il futuro vescovo salvò la vita al quattordicenne ebreo Roberto Furcht nascondendolo sotto falsa identità e proteggendolo dalla deportazione nazista. Un approfondimento storico che si intreccia con l'intervista a Roque Pugliese sulla riscoperta delle radici ebraiche in regione e sulla storia del campo di Ferramonti.

Attualità ecclesiale e solidarietà

Completano il numero gli sguardi sulla Chiesa universale e le emergenze attuali. Si riflette sul messaggio di Papa Leone XIV riguardante i rischi del potere invisibile degli algoritmi e dell'Intelligenza Artificiale, mentre si dà conto della mobilitazione di Cei e Caritas per sostenere le popolazioni del Sud Italia duramente colpite dal passaggio del ciclone "Harry", con particolare attenzione alla situazione di Niscemi. Spazio infine al racconto missionario dal Brasile di Enzo Petrolino, focalizzato sul ministero del diaconato tra gli ultimi.