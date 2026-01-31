La diocesi di Milano: «Don Ravagnani ha deciso di sospendere il suo ministero presbiterale»

Il comunicato firmato dal vicario generale, monsignor Franco Agnesi. «Continuare ad accompagnare coloro che hanno condiviso in questi anni proposte educative, liturgiche e spirituali»

«Carissimi, è doveroso condividere con voi che don Alberto Ravagnani ha comunicato all'arcivescovo la decisione di sospendere il ministero presbiterale. Con oggi non svolge più il compito di vicario parrocchiale e di collaboratore della pastorale giovanile diocesana».

Così si legge in un comunicato rivolto ai fedeli della parrocchia di San Gottardo al Corso in Milano firmato dal vescovo Franco Agnesi, vicario generale dell’arcidiocesi ambrosiana.

«La sofferenza che una simile decisione provoca in tante persone – continua Agnesi – può diventare anzitutto occasione di preghiera e di affidamento al Signore. Nello stesso tempo chiede alla nostra comunità parrocchiale e diocesana di continuare ad accompagnare coloro che hanno condiviso in questi anni proposte educative, liturgiche e spirituali. In particolare, la parrocchia di San Gottardo, con la cura dei presbiteri, continuerà a proporre l'adorazione eucaristica del giovedì sera, che rappresenta per tanti giovani un appuntamento prezioso e ricercato di preghiera, di riconciliazione e di fraternità. Ringrazio il parroco, i vicari, i giovani e gli adulti che curano questa proposta e sostengono il cammino pastorale in comunione con la chiesa diocesana e il vescovo».