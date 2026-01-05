Morto Paolo Gillet, già vescovo ausiliare della diocesi di Albano

Oggi, lunedì 5 gennaio, all’età di 96 anni e dopo lunghi anni di malattia è morto monsignor Paolo Gillet, dal 1993 al 2005 vescovo ausiliare di Albano. Il vescovo Vincenzo Viva, i presbiteri, le comunità religiose femminili e maschili, le associazioni e i movimenti e i fedeli della Chiesa di Albano si uniscono al cordoglio dei familiari e assicurano preghiere di suffragio. La camera ardente è stata allestita presso l'abitazione del presule a Roma, mentre mercoledì 7 gennaio, a partire dalle 10, la salma sarà ospitata presso la parrocchia di Santa Maria delle Grazie al Trionfale, sempre a Roma, dove alle 14 saranno celebrati i funerali.

«Invito i presbiteri e tutto il popolo santo di Dio – ha detto il vescovo Viva – a ricordare nelle Messe e nella preghiera di suffragio il vescovo defunto Paolo, che ha servito generosamente e amato la nostra Chiesa locale. Personalmente, sono andato a rendergli visita prima di Natale, quando le sue condizioni di salute si erano aggravate e l’ho trovato amorevolmente assistito, come negli ultimi anni. Lascia nei fedeli della Chiesa di Albano, che lo hanno conosciuto e incontrato negli anni del suo ministero, il ricordo di un pastore autorevole e disponibile, attento alla formazione e aperto al dialogo con tutti, specialmente con i giovani».

Nato a Roma l’8 luglio 1929, Gillet era stato alunno dell’Almo Collegio Capranica e aveva conseguito la licenza in filosofia e teologia presso la Pontificia Università Gregoriana. Ordinato sacerdote il 19 settembre 1953, era stato dal 1954 al 1961 vicario parrocchiale a Nostra Signora di Guadalupe a Monte Mario, a Roma, poi assistente diocesano della Gioventù maschile di Azione Cattolica. Il 31 agosto 1961 era stato chiamato in Vicariato dall’allora cardinale vicario Clemente Micara e dal 1965 era stato pro-rettore dell’Istituto S. Eugenio per le vocazioni adulte. Nel 1969 era diventato segretario del Centro pastorale per l’Evangelizzazione in Vicariato. Nel 1980 era tornato in parrocchia per dieci anni come parroco a Santa Maria delle Grazie al Trionfale e nel 1990, su proposta del cardinale Poletti, Giovanni Paolo II lo aveva nominato prelato segretario del Vicariato e durante lo svolgimento del Sinodo diocesano ne era stato segretario generale. Nominato vescovo ausiliare di Albano il 7 dicembre 1993, aveva ricevuto l’ordinazione episcopale il 6 gennaio 1994.