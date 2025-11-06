È morto Giulio Sanguineti, vescovo emerito di Brescia

Si è spento nella mattina di oggi, 6 novembre 2025, a 93 anni Giulio Sanguineti, vescovo emerito di Brescia. Nato a Santa Giulia di Centaura, nel comune di Lavagna, il 20 febbraio 1932, era stato ordinato sacerdote il 29 maggio 1955 ed era diventato poi canonico della cattedrale di Chiavari. Si era laureato in diritto canonico alla Pontificia università Gregoriana di Roma e aveva prestato servizio come Presidente del Tribunale ecclesiastico diocesano. In curia aveva svolto il servizio di cancelliere, fino ad essere scelto come vicario generale dal vescovo Francesco Marchesani nel 1967. Incarico per il quale fu riconfermato nel 1971 da Luigi Maverna e successivamente da Daniele Ferrari. Eletto vescovo di Savona-Noli il 15 dicembre 1980, era stato consacrato il 6 gennaio 1981 in San Pietro da Giovanni Paolo II. Fu trasferito poi nella diocesi di La Spezia-Sarzana-Brugnato il 7 dicembre 1989 e nella diocesi di Brescia il 19 dicembre 1998, facendo il suo ingresso nella città lombarda il 28 febbraio 1999. Dal 19 luglio del 2007 era vescovo emerito di Brescia. La salma si potrà visitare dalle 9 di domani mattina nella cappella maggiore del Seminario di Chiavari. Nella cattedrale della stessa città verrà pregato il Rosario domani alle 19 e celebrato il funerale sabato alle 11. La salma verrà portata poi a Brescia, dove alle 18,15 di sabato 8 novembre verrà celebrata in cattedrale una Messa in suffragio di Sanguineti, al termine della quale avverrà la sepoltura nella stessa cattedrale.