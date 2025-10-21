C'è una scuola per diventare «spiritual & travel designer»

Camminare e viaggiare, il movimento in generale, appartiene all’umano. Ma c’è un viaggio particolare – il pellegrinaggio – che appartiene un po’ a tutte le esperienze religiose, con le dovute caratteristiche, che rappresenta un’esperienza dell’uomo. Vivere un pellegrinaggio non è semplice gita o turismo religioso, è un’esperienza interiore e per questo la proposta va collocata, pensata, realizzata in un certo modo. Con questa consapevolezza prende vita l’edizione 2025 (la seconda) di Pulchra, Scuola di alta formazione in arte e cultura religiosa della Facoltà teologica del Triveneto, che orienta quest’anno la proposta proprio sul pellegrinaggio, proseguendo la riflessione portata avanti dalla Facoltà già nel convegno di studio di quest’anno e approfondita in alcune pubblicazioni in fase di realizzazione. Nasce così “Pulchra pellegrinaggi” un’edizione riveduta e ripensata dall’Istituto superiore di Scienze religiose di Padova in collaborazione con Fondazione Homo Viator e Romea Strata della Diocesi di Vicenza. A monte la consapevolezza che l’esperienza del pellegrinaggio è in forte crescita e si sta anche differenziando moltissimo, con pellegrinaggi a piedi, in bicicletta, a cavallo oltre alle modalità più classiche (pullman, treno, aereo). E si stanno differenziando le mete.

«La Facoltà teologica del Triveneto – ha sottolineato il preside Maurizio Girolami durante la presentazione della proposta formativa – è attenta a dare spessore cultuale, a rispondere alla domanda di senso proveniente da tante parti. In particolare, ci sta a cuore il passaggio alle nuove generazioni nel custodire la memoria e nella ricerca di ciò che essenziale per riscoprire l’umano». L’esperienza trentennale della Fondazione Homo Viator e quella di Romea Strata si sposano ora con l’approccio accademico dell’Istituto superiore di Scienze religiose di Padova e viene proposto un percorso che intende formare anche un nuovo e inedito profilo professionale, quello dello spiritual & travel designer, ossia una persona in grado di pensare, organizzare e accompagnare un pellegrinaggio, valorizzando il patrimonio storico-artistico in chiave pastorale e culturale; progettando pellegrinaggi ed esperienze spirituali accessibili, coinvolgenti, che rappresentino una vera esperienza di vita e di fede. Questo significa – ha precisato il presidente di Fondazione Homo Viator, don Raimondo Sinibaldi – avere prima di tutto un metodo, che prevede tre aspetti: la conoscenza e comprensione del contesto, ossia dell’ambiente che si va a incontrare, in tutte le sue sfaccettature, avvalendosi delle scienze umane e delle scienze teologiche; l’accompagnamento di un testo (testi sacri riferiti a quel luogo, dalla Bibbia ai Padri della Chiesa ecc.), la qualificazione del “post pellegrinaggio” sia per quanto riguarda la persona che i contesti visitati, con sfumature di servizio, di ricerca, di aiuto concreto. Per fare tutto questo la formula proposta da Pulchra è quella del "learning by doing" – hanno spiegato don Giulio Osto, vicedirettore dell’Issr di Padova ed Ester Brunet, coordinatrice del percorso di alta formazione – ossia dell’imparare facendo. Per questo la proposta formativa che si svilupperà da fine novembre 2025 a maggio 2026 (iscrizioni entro il 31 ottobre), sarà mista con lezioni online e tante tante esperienze sul campo, con pellegrinaggi in Veneto e Friuli Venezia Giulia, un “pellegrinaggio tirocinio” in Turchia e workshop di progettazione.