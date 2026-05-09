Anspi, Giuseppe Dessì riconfermato presidente

Giuseppe Dessì, 57 anni, è stato riconfermato alla presidenza dell’Anspi (Associazione nazionale san Paolo Italia), realtà che riunisce numerosi oratori e circoli giovanili in tutto il Paese. Venerdì ad Ariccia (Roma) l’assemblea elettiva si è trovata a scegliere fra due candidati: un inedito nei 63 anni di storia dell’Associazione. Don Andrea Forni, 61 anni, del comitato regionale toscano, ha raccolto 21 preferenze contro le 69 di Dessì. Al consiglio direttivo sono stati eletti: Marco Bertolasi, don Alessandro Bottiglieri, Francesco Saverio Clarizio, Fabio Giambartolomei, Rita Guerra, Walter Merli, don Paolo Monelli, Mirco Nardelli, don Paolo Padrini, Nicola Paolangelo. Con questa conferma, Dessì si appresta al suo terzo mandato: eletto per la prima volta nel 2017, la sua presidenza si prolungherà fino al 2031, la più duratura dopo quella del fondatore, monsignor Battista Belloli, che guidò l’Anspi dal 1963 al 1994. La riconferma, ha detto Dessì, è una scelta che richiede una particolare responsabilità, «perché si tratta di rispondere alla fiducia che l’assemblea ha voluto esprimere».