Brescia, la diocesi piange la morte del nunzio Antonio Arcari

Si è spento nella serata di venerdì 1° maggio l'arcivescovo Antonio Arcari, nunzio apostolico emerito del Principato di Monaco, arcivescovo titolare di Ceciri nella Rsa di Gavardo nel Bresciano dove era ospite. Originario della parrocchia di Pralboino, l’8 maggio avrebbe compiuto 73 anni. Il presule, classe 1953, era stato nunzio in vari Paesi come l’Honduras e il Principato di Monaco. Ordinato a Brescia l’11 giugno del 1977, ha iniziato il suo ministero pastorale a Borgosatollo, luogo al quale era rimasto legato tant’è che il comune ha decretato il lutto cittadino. Nel 1978 aveva intrapreso il percorso diplomatico frequentando la Pontificia Accademia Ecclesiastica a Roma. Entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il primo maggio 1982, monsignor Arcari ha prestato la propria opera nelle Rappresentanze Pontificie nella Repubblica Centrafricana, Stati Uniti d’America, Bolivia, Irlanda, Croazia, Albania, Perù. Nel 2003 è stato nominato nunzio apostolico in Honduras e arcivescovo titolare di Ceciri, nel 2008 nunzio in Mozambico, in Costa Rica nel 2014. Dopo questo mandato, monsignor Arcari aveva prestato servizio in qualità di “nunzio a disposizione” presso la Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Segreteria di Stato e, dal 25 maggio 2019, anche come rappresentante pontificio nel Principato di Monaco, ricoprendo l’incarico fino al 16 maggio 2023 quando aveva cessato il servizio. «Uomo del fare, - si legge sulla pagina web della diocesi di Brescia - si è dedicato anche a sviluppare e sostenere progetti di volontariato nei territori di missione. Uomo dell'ascolto, ha accompagnato generazioni diverse di persone a comprendere come il Vangelo si intreccia con la vita. Uomo della preghiera, nelle sue omelie ha sempre saputo utilizzare le corde giuste per trasmettere il messaggio della Buona Notizia». In una delle ultime uscite pubbliche, lo scorso 19 settembre, al santuario di Valverde a Rezzato, aveva concelebrato con il vescovo Pierantonio Tremolada in occasione del Giubileo dei sacerdoti anziani e ammalati. Nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Annunciata a Borgosatollo è stata allestita la camera ardente, domani, 3 maggio, è in programma la veglia funebre alle 20, mentre i funerali saranno celebrati lunedì 4 maggio alle 15 nel Duomo di Brescia. A presiederli sarà ill vescovo Pierantonio Tremolada. L'arcivescovo Antonio Arcari verrà sepolto presso il cimitero di Borgosatollo.