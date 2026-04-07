A giugno il Viaggio di Leone XIV in Spagna: pubblicati motto e logo

Quello in Spagna sarà il quarto viaggio apostolico internazionale per papa Leone XIV. «Alzad la mirada (Gv 4,35)», “Alzate lo sguardo”, è il motto scelto per la visita di Prevost nella penisola iberica, che si terrà dal 6 al 12 giugno 2026 . «È un invito a sollevare lo sguardo oltre le preoccupazioni quotidiane per riscoprire la presenza di Dio e aprirsi agli altri - si legge nella nota della Sala Stampa vaticana, pubblicata stamattina -. È un invito alla speranza e alla contemplazione, che esorta a non chiudersi in sé stessi ma a ritrovare l’unità, la bellezza e la carità come segni concreti di una vita condivisa». Nel gesto di “alzare lo sguardo”, si legge ancora, «si esprime anche l’atteggiamento con cui la Chiesa in Spagna accoglie la Visita del Santo Padre: con il cuore aperto e pronto a camminare insieme».

Con il motto è stato reso noto anche il logo del Viaggio, che è strutturato «come un cerchio in movimento, formato da figure umane unite tra loro e orientate verso l’altro». Una composizione piena di colori che esprime «comunità, incontro e sostegno reciproco», poiché «non si tratta solo di stare insieme, ma di camminare uniti verso una meta comune». Al centro del logo simbolo dell'evento c’è una raffigurazione stilizzata della Vergine Maria, che tiene in braccio Gesù. La Madonna «rappresenta il cuore del movimento», una «presenza materna che accoglie e orienta gli sguardi verso Dio, segno di unità e di speranza per tutto il popolo». Sullo sfondo una chiesa che ricorda la Sagrada Familia di Barcellona, la cui torre principale, quella di Gesù, è stata ultimata da poche settimane, un edificio che somiglia alla Puerta de Alcalà di Madrid, e le onde del mare, che rimandano probabilmente alle Isole Canarie. Secondo alcuni siti spagnoli, infatti, sarebbero queste tre le località in cui si recherà Leone XIV durante il suo Viaggio, anche se ancora, dalla Sala Stampa della Santa Sede, non è stato reso noto il programma ufficiale.