Fenomeno “overtourism”: perché finiamo tutti negli stessi luoghi (e come uscirne)

Alzi la mano chi non ha mai vissuto questa scena: mesi passati a sognare una spiaggia "incontaminata" vista magari sui social, ore di viaggio per raggiungerla, e poi... il trauma. Vi ritrovate stesi a un centimetro dall'asciugamano di uno sconosciuto, in coda anche solo per fare una foto al panorama. Benvenuti nell’era dell’overtourism, il turismo di massa 2.0. Ma vi siete mai chiesti perché, pur avendo a disposizione un intero pianeta, finiamo tutti, geometricamente, nello stesso identico posto?

Ostaggi dell'Algoritmo: quando il viaggio diventa un copia-incolla. La colpa, manco a dirlo, è della tecnologia. Motori di ricerca, feed dei social e piattaforme digitali funzionano a loop: propongono ciò che è già virale, amplificando a dismisura l’esposizione delle solite mete. Il risultato? Una pressione antropica insostenibile per i territori, comunità locali private della propria identità e, per noi viaggiatori, un’esperienza prevedibile, replicabile e decisamente deludente. Il viaggio si è trasformato da scoperta a collezione di figurine.

La soluzione? Non è lanciare lo smartphone dal finestrino, ma usarlo meglio. Da qui nasce “Travel Beyond the Algorithm”, l’invito di Yescapa (piattaforma leader nel camper-sharing con una flotta di oltre 35.000 veicoli tra van, camper mansardati e motorhom) e una community di 850.000 utenti) a riprenderci il gusto dell’imprevisto. Ecco le 5 regole d’oro per hackerare il sistema e tornare a viaggiare davvero.

1. Scegli un territorio, non una meta. La prossima volta che pianifichi una partenza, suggerisce Yescapa, bandisci da Google la domanda "cosa vedere a...". Scegli invece un'area geografica ampia. Vuoi andare in Toscana? Ottimo. La vera domanda non deve essere il punto di arrivo, ma come attraversarla: costa o entroterra? Nord o sud? Questo approccio sposta il focus dagli "hotspot" instagrammabili al tessuto stesso del territorio, aprendoti le porte a percorsi che nessuna guida cartacea ha ancora standardizzato.

2. Usa le mete famose come "esca" (e poi scappa). Le grandi destinazioni hanno un fascino innegabile, ed è normale volerle vedere. Il trucco sta nel trasformarle nel punto di partenza, mai nel centro del viaggio. Ti trovi in un luogo iper-frequentato suggerito dall’algoritmo? Fai un respiro profondo, guarda la mappa e chiediti: “Cosa c’è nel raggio di 20-30 chilometri che nessuno sta raccontando?”. Spesso la vera magia si nasconde proprio lì, a pochi minuti di strada dalla folla.

3. Evita i piani di ferro: viaggia a tappe brevi. I dati di Yescapa parlano chiaro: circa il 40% dei viaggiatori sceglie itinerari che durano tra i 4 e i 6 giorni. È la durata perfetta per sperimentare il viaggio flessibile. La regola d'oro è pianificare solo una o due tappe fisse, lasciando il resto al caso. Decidi giorno per giorno se fermarti perché un posto ti ha rubato il cuore o se rimetterti in marcia. Il viaggio deve essere adattivo, non un foglio Excel da spuntare.

4. Boicotta le "Top 10" e parla con gli umani. Le ricerche tipo "Le 10 spiagge più belle da vedere assolutamente" sono il modo più rapido per finire imbottigliati nel traffico. Se una spiaggia è in quella lista, fidati: è già satura. Cambia la fonte delle tue informazioni. Segui i cartelli stradali arrugginiti, fermati nel bar di un paese a chiedere dove si mangia meglio, ascolta chi quel posto lo vive ogni giorno. Se scegli la formula del camper sharing, ad esempio, il proprietario del mezzo diventa il tuo insider personale: la community di Yescapa è fatta di persone reali che non vedono l’ora di svelarti quel punto panoramico segreto o quella sagra di paese che nessun algoritmo potrà mai intercettare.

5. Rivendica il diritto di non ottimizzare tutto. L’algoritmo è un maniaco del controllo: vuole ottimizzare i tuoi tempi, i tuoi chilometri e le tue tappe. Ma un viaggio millimetricamente ottimizzato è un viaggio senza anima. Oggi, scegliere di non vedere tutto è il più grande atto di libertà che puoi concederti. Lasciare spazio all’imprevisto (anche a un errore di percorso!) significa aprirsi alle sorprese, restituendo al viaggio la sua dimensione più intima, selvaggia e, soprattutto, irripetibile.