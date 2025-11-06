Uccise la famiglia a Paderno Dugnano, ora il figlio rinuncia all'appello
di Redazione
Il giovane, all'epoca dei fatti 17enne, ha deciso di scontare tutta la pena inflitta in primo grado dal Tribunale per minorenni: 20 anni
1 min di lettura
November 6, 2025
Ha deciso di rinunciare al ricorso in appello, per scontare la pena inflitta in primo grado dal Tribunale per i minorenni di Milano di 20 anni di reclusione, Riccardo Chiarioni che, nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 2024, quando aveva 17 anni, in una villetta a Paderno Dugnano, nel Milanese, uccise a coltellate il padre, la madre e il fratello di 12 anni. Il giovane, che ora ha 19 anni, il 27 giugno scorso era stato condannato alla pena massima prevista per il triplice omicidio con rito abbreviato e la sentenza non aveva tenuto conto della perizia che aveva accertato per lui un vizio parziale di mente.
