Tentano di forzare blocco: idranti su manifestanti a Cagliari

Idranti della polizia in azione a Cagliari contro il corteo antifascista che ha cercato di raggiungere il raduno organizzato a poche centinaia di metri da Blocco Studentesco e Casapound, annunciato l'altro ieri. Il presidio antifascista è stato messo in piedi con un veloce passaparola dopo che si è sparsa la notizia dell'arrivo, da tutto il sud Italia e dalla Sicilia, degli attivisti della destra estrema. Il sit-in da piazza Garibaldi, nel centro della città, si è mosso verso le forze dell'ordine in tenuta antisommossa che per fermare i manifestanti hanno usato gli idranti. Sono volate bottiglie e qualche fumogeno, ma non c'è stata nessuna carica da parte della polizia che è riuscita a disperdere i manifestanti che ora stanno tentando nuovamente di avvicinarsi al corteo di Blocco Studentesco, che è partito da piazza Repubblica, a circa 200 metri di distanza. Qui sono radunati circa un centinaio di attivisti di estrema destra con uno striscione "Casa mia non è casa tua", riprendendo le parole, modificate, di una canzone dell'artista Ghali presentata al Festival di Sanremo 2024. Entrambe le manifestazioni sono sorvegliate dall'alto da due elicotteri.