Se la banca non c'è più, il Bancomat è il negozio

Nelle aree interne dell’Appennino, dove la distanza dai servizi rischia di diventare distanza sociale, ogni presidio che resta aperto è un atto di resistenza. In questa logica si inserisce l’iniziativa di Emil Banca e di alcune cooperative di comunità: trasformare bar, negozi e piccoli esercizi in punti di prelievo diffusi grazie al servizio Debit Cash Back, riportando il contante dove gli sportelli non ci sono più. Il meccanismo è semplice. Il cliente effettua un acquisto, anche minimo e, al momento del pagamento con bancomat, può chiedere fino a 100 euro in contanti. L’importo viene addebitato sul conto insieme alla spesa. Il costo per chi preleva è di 1,3 euro, oltre alla normale commissione prevista per i prelievi fuori dalla propria banca. Gli esercenti ricevono una remunerazione dello 0,8% sulla cifra erogata. Come spiega il direttore generale di Emil Banca, Matteo Passini, è un servizio «che qualsiasi banca può offrire» e che «non richiede investimenti complessi: i Pos e gli Atm già presenti nei negozi sono sufficienti». Una soluzione già prevista dalla normativa nazionale, capace di sostituire di fatto un bancomat nei territori rimasti senza sportelli.

Tra i protagonisti c’è la Cooperativa di Comunità San Rocco di Ligonchio, frazione montana in provincia di Reggio Emilia, divenuta negli anni un punto di riferimento sociale e generazionale. «La nostra cooperativa è un vero centro di aggregazione attiva, capace di coinvolgere anche i giovani. Questo servizio ci permette di rafforzare ulteriormente il nostro ruolo di punto di riferimento, andando incontro a un’esigenza alla quale, in paese, non riuscivamo più a dare risposta», spiega la presidente Sara Scaruffi. In zone dove anche l’ufficio postale ha chiuso, poter prelevare senza scendere a valle significa autonomia e continuità della vita quotidiana. Oltre a Ligonchio, il servizio è attivo presso la Cooperativa di Comunità Corte Rigoso, sull’Appennino parmense e presso la Coop Re-Esistente, che gestisce il Poggiolo di Monte Sole, sull’Appennino bolognese. «Naturalmente – aggiunge il presidente di Emil Banca, Gian Luca Galletti – non potrà essere un servizio identico a quello di un Bancomat tradizionale. Funzionerà soprattutto per chi ha bisogno di piccole cifre e solo se l’esercente ha contanti disponibili. Ma nel suo piccolo è una rivoluzione». Una rivoluzione che non implica la chiusura delle filiali più periferiche della banca, che restano quasi il 20% delle 96 totali.

Il tema, però, va oltre il prelievo: riguarda il riconoscimento dei presìdi che, pur essendo attività economiche, svolgono una funzione pubblica essenziale. È la logica dei SIEG – Servizi di Interesse Economico Generale, al centro di un recente incontro di Confcooperative Emilia-Romagna e Toscana, che hanno sostenuto il progetto ispirandosi all’esperienza del Trentino Alto-Adige. In quella regione, i SIEG hanno trasformato i negozi di montagna in presìdi multifunzionali: consegna della spesa, prenotazioni sanitarie, stampa referti, distribuzione farmaci. Dai 52 attivi nel 2018 si è arrivati oggi a 124. Comunità che si organizzano per non perdere servizi essenziali e trasformano periferie a rischio abbandono in frontiere di innovazione sociale.