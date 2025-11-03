Roma, non ce l'ha fatta l'operaio estratto dopo ore

Octay Stroici è stato trovato dopo undici ore di lavoro dei Vigili del fuoco, ma è morto in ospedale

È stato estratto dalle macerie Octay Stroici, l'operaio 66enne romeno coinvolto nel crollo di una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, ma purtroppo l'uomo è deceduto poche ore dopo a Policlinico Umberto I. Al lavoro circa 140 pompieri. Un lungo applauso l'ha accolto quando è stato estratto dai vigili del fuoco. L'uomo è stato caricato su un'ambulanza che è stata scortata fino al policlinico Umberto I, dove però le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

«La situazione è di prognosi riservata, ora speriamo tutti che ce la possa fare», aveva auspicato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Che ha voluto sottolineare «la professionalità, la dedizione e il coraggio» dei Vigili del fuoco che hanno lavorato per soccorrere l'uomo.