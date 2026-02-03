Panettiere ucciso nel Salernitano

A Sarno (Salerno) la scorsa notte il titolare di un panificio è stato ucciso all'interno del suo negozio. Si chiamava Gaetano Russo e aveva 60 anni. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Gli agenti della Questura di Salerno, giunti sul posto, hanno rinvenuto il cadavere dell'uomo. Per l'omicidio è stato fermato all'interno del locale un 33enne già noto alle forze dell'ordine, che lo hanno trovato lì al loro arrivo, in stato confusionale. L'uomo non ha opposto resistenza all'arresto.

Le indagini sono in corso per ricostruire il movente e le modalità. Due le piste al momento più probabili: quella della violenza al termine di un litigio e quella della rapina finita male.