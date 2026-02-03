<Idee e Commenti

Coi bambini arrestati gli Usa hanno superato una linea rossa

di Mario De Curtis
Gli Stati Uniti convivono da tempo con una violenza diffusa, ma ciò che sta accadendo segna un salto ulteriore. Ed è inquietante il silenzio di molti governi occidentali, compreso il nostro. Un silenzio che non è neutralità, ma scelta
February 3, 2026
Una bandiera americana a terra dopo le proteste in Texas per l'arresto del piccolo Liam
A Minneapolis, nel giro di pochi giorni, sono stati arrestati due bambini: uno di cinque anni, l’altra di appena due. Entrambi fermati insieme ai padri dagli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) durante operazioni contro l’immigrazione. È un confine morale che non dovrebbe mai essere superato. Il primo caso è quello di Liam Conejo Ramos, cinque anni. Tornava dalla scuola materna quando il padre, alla vista degli agenti, ha tentato la fuga. Dopo l’arresto dell’uomo, al bambino è stato chiesto di bussare alla porta di casa per verificare la presenza di altre persone. Secondo la denuncia della scuola, Liam è stato usato come esca. Ha potuto fare ritorno a casa solo dopo una settimana in un centro per immigrati irregolari in Texas. Nei giorni successivi, sempre a Minneapolis, è stata fermata una bambina di due anni insieme al padre, cittadino ecuadoriano. A due anni un bambino dovrebbe solo essere protetto, non esposto alla forza dello Stato.
Queste famiglie non erano clandestine irregolari. Avevano seguito le procedure previste: ingresso, richiesta di asilo, attesa dell’iter. Eppure sono state trattate come un problema di ordine pubblico da un sistema che ha smesso di distinguere tra colpa e vulnerabilità. Gli Stati Uniti convivono da tempo con una violenza diffusa: armi facilmente accessibili, stragi nelle scuole, migliaia di minori feriti o uccisi ogni anno. Ma ciò che sta accadendo oggi segna un salto ulteriore. Con il ritorno di Donald Trump, la politica sull’immigrazione ha assunto un carattere punitivo e simbolico. L’Ice è diventata il braccio operativo di una strategia che utilizza la forza come messaggio politico, anche quando colpisce i più piccoli. Ingressi nelle abitazioni senza mandato giudiziario, arresti davanti alle scuole, coinvolgimento di minori non sono eccezioni, ma segnali di una deriva.
Ancora più inquietante è il silenzio di molti governi occidentali, compreso il nostro. Un silenzio che non è neutralità, ma scelta. Per timore dei dazi o per calcolo geopolitico si evitano critiche a comportamenti che sono prima di tutto immorali. Colpisce, in questo contesto, che la Presidente del Consiglio italiana abbia persino evocato l’ipotesi di un Premio Nobel per Trump. A rompere questo silenzio sono stati tre cardinali americani, che hanno definito la politica di Trump «distruttiva» e incompatibile con i principi di solidarietà e dignità umana, richiamandosi al recente discorso di papa Leone XIV. Un richiamo netto: la tutela dei più fragili non è negoziabile, e tacere significa diventare corresponsabili.
Negli Stati Uniti manca anche una reale attenzione all’infanzia sul piano sociale e sanitario. Le disuguaglianze colpiscono duramente i bambini. Un indicatore è eloquente: la mortalità infantile – i bambini che muoiono nel primo anno di vita per mille nati vivi – è negli Usa circa due volte e mezzo più alta rispetto all’Italia. Un dato che riflette povertà, accesso diseguale alle cure, assenza di tutele. I bambini dovrebbero rappresentare una linea rossa invalicabile. Sempre. Quando una società accetta che un bambino venga arrestato o usato come strumento operativo, ha già smarrito qualcosa di essenziale. E quando il mondo osserva e tace, la responsabilità diventa collettiva.
Viene da augurarsi che anche nel nostro Paese, di fronte alle discussioni su sicurezza e controllo sociale, non si arrivi mai a livelli simili di disumanità. La sicurezza non può essere costruita sacrificando i diritti fondamentali, tanto meno quelli dei bambini. Non è solo l’America a essere in gioco. È l’idea stessa di civiltà. Perché il modo in cui trattiamo i bambini – soprattutto quelli poveri, stranieri, senza voce – dice più di qualsiasi dichiarazione su libertà e democrazia.
Professore di Pediatria, Università di Roma La Sapienza

