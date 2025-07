COMMENTA E CONDIVIDI













Roma La “Rete di Trieste”, il network di amministratori locali scaturito dalla Settimana Sociale del luglio 2024, prende forma nelle realtà locali con processi sorprendenti. Accade ad esempio che la Rete di Roma e del territorio Metropolitano - presentata ieri a Palazzo Valentini, sede della Città Metropolitana di Roma - veda l’adesione di Francesca Severi (di Azione), consigliera al XII Municipio, divenuta referente per il Lazio nel Coordinamento nazionale degli amministratori cattolici pur non avendo partecipato ai lavori di Trieste ma essendosi poi coinvolta in pieno sul piano territoriale. La Rete conta oggi circa mille adesioni e in questi giorni si sta dando appuntamento in diverse città italiane, con un evento nazionale finale in programma il 23 a Roma, in piazza Capranica, con l’aiuto multipartisan, tra gli altri, dei senatori Borghi (Italia Viva), Gasparri (Forza Italia), Malan (FdI), Rojc (Pd), Castellone (M5s). I promotori capitolini sono invece Raffaele Scamardì, già amministratore a Roma, esponente del Movimento politico per l’unità (promosso dal Movimento dei Focolari ) e Omar Ruberti, già assessore ad Aprilia, proveniente dall’Azione cattolica. Ruberti ha illustrato il documento che la Rete di Trieste sta diffondendo in tutti i Capoluoghi di provincia, sempre con lo schema che prevede la presenza di esponenti con varie sensibilità politiche. Fra gli interventi, ieri, quello di Barbara Funari, di Demos, assessora alle Politiche sociali di Roma Capitale; Elio Tomassetti (del Pd), Presidente del XII Municipio; Alessandro Galletti (di FI), consigliere del XII Municipio; Claudio Gessi, direttore dell’Ufficio regionale per la Pastorale sociale e del lavoro, che ha preannunciato per novembre il Giubileo degli amministratori del Lazio; l’economista Leonardo Becchetti. Presente anche monsignor Francesco Pesce, direttore dell’ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Roma e cappellano di Montecitorio. Presenti un gran numero di amministratori, civici e dei partiti più diversi, fra cui il sindaco di Rignano Flaminio Vincenzo Martorelli (di Iv) e Aurelio Lo Fazio, sindaco di Anzio (Pd) con l’adesione di altri primi cittadini, fra i quali Colleferro, Nemi e Cerveteri. © RIPRODUZIONE RISERVATA La conferenza stampa della Rete di Roma ieri a Palazzo Valentini