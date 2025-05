Passeggeri in coda alla stazione Termini di Roma - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Un’ennesima giornata di pesanti disagi, ieri, per chi ha dovuto prendere il treno, per via dello sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato e delle imprese appaltanti (gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord) per il rinnovo del contratto nazionale. I numeri rilevati alle ore 12 alla stazione di Roma Termini danno l’idea della situazione di caos in cui si sono trovate centinaia di passeggeri, pendolari e tanti turisti ignari dello stop: circa una ventina i treni coinvolti, tra cui sei cancellati, compreso un Frecciarossa delle 12:50 per Milano Centrale la cui soppressione ha provocato lunghe code e proteste tra i viaggiatori sia presso la biglietteria Trenitalia che presso i vari infopoint. Scene simili anche nelle stazioni di Bologna e Milano, dove i ritardi a cascata hanno provocato proteste dei passeggeri, Nonostante fosse stata annunciata la fascia di garanzia la mattina tra le 6 e le 9, un altro Frecciarossa che doveva partire da Roma Termini alle 8.50 è stato cancellato senza preavviso, provocando ulteriori proteste e disagi. Occhi puntati sui tabelloni, dove sono tanti i treni che sono stati cancellati.

I treni regionali hanno accumulato ritardi tra i 100 e i 200 minuti; altissima l’adesione del personale in tutta Italia, dalla Sardegna alla Puglia. A Foggia, in particolare, è stata registrata un’adesione del 70% del personale, che potrebbe crescere nelle prossime ore, in vista dell’incontro programmato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come fa sapere Alessandro La Torre, responsabile trasporto ferrovie e servizi della Fit Cisl: “chiediamo scusa agli utenti per i disagi arrecati – ha dichiarato –, ma siamo a tutelare i diritti di quasi 100mila lavoratori a livello nazionale”.