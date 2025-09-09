Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Nonostante i malumori pubblici di alcuni big della Lega, per Matteo Salvini il “problema Vannacci” non esiste. Anzi, l’ex generale è un «valore aggiunto» e insieme, promette il segretario, «faremo un ottimo lavoro». Il leader del Carroccio vuole stoppare sul nascere le polemiche attorno al suo vice, che però continua a infastidire diversi esponenti della vecchia guardia (Attilio Fontana e Gian Marco Centinaio sono solo gli ultimi in ordine di tempo). «Siamo troppo impegnati a lavorare per dedicare tempo alle polemiche», spiega il vicepremier, intenzionato ad arrivare al raduno di Pontida del 21 settembre senza inutili zavorre o scaramucce interne che potrebbero indebolire l’immagine del partito.

Il fatto è che anche i territori borbottano e in Toscana è già saltato un consigliere regionale, Massimiliano Baldini, che ha deciso di non ricandidarsi proprio per la gestione autoritaria del processo di selezione dei candidati da parte di Vannacci. L’interessato, però, fa spallucce, forte anche del sostegno di Salvini: «Il mio obiettivo – spiega l'eurodeputato – è far crescere la Lega, non ne ho altri. Da parte mia non c'è competizione, né acredini, né attriti con nessuno». Vannacci tiene anche a precisare che riconosce in pieno la leadership di Salvini, con il quale, assicura, gli obiettivi sono condivisi. Segno che quanto sta avvenendo in Toscana, con buona pace dei militanti che lamentano candidature imposte dall’alto, ha già l’assenso del segretario.

Non è dato sapere quale sia il reale stato d’animo di Salvini rispetto al comportamento di Vannacci. Su una cosa, però, ha ragione. C’è molto lavoro da fare, non solo per la Lega ma per tutto il centrodestra, che non ha ancora designato i suoi candidati in tre delle sei regioni chiamate al voto: Puglia, Campania e soprattutto Veneto. La speranza dei leader della coalizione è che il sospirato vertice di maggioranza arrivi presto, possibilmente prima del voto nelle Marche di fine settembre. E su questo il ministro per i Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, è parso ottimista: «Credo che in questi giorni la presidente del Consiglio incontrerà i leader della maggioranza e troveremo una soluzione, come è sempre avvenuto in tutti questi anni. Non sono preoccupato di questo».

Al momento le ipotesi sui nomi dei candidati governatori restano quelle circolate nei giorni scorsi. Per il Veneto la Lega vuole Alberto Stefani, che gode anche della stima del presidente uscente Luca Zaia. Ma molto dipenderà dalla diponibilità della premier Giorgia Meloni a rinunciare alle pretese di FdI in regione (dove resta il primo partito). Per la Puglia circola ancora il nome dell’azzurro Mauro D'Attis, mentre in Campania, sembra tramontata l’opzione del viceministro di FdI Edmondo Cirielli, in favore dell’ipotesi di un profilo civico. Alcuni indicano Giosy Romano, avvocato, già sindaco di Brusciano e oggi commissario del Consorzio Asi di Napoli. L’idea piace molto a Forza Italia, ma anche ad Azione, il che apre concretamente alla possibilità che Carlo Calenda, almeno nel caso specifico, ceda alle avances degli azzurri.