Università Campus bio-medico

Carlo Tosti, Andrea Rossi e Alessandro Pernigo riconfermati ai vertici dell’università Campus Bio-Medico di Roma. Il nuovo consiglio di amministrazione si è insediato lunedì e resterà in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo 2027. A presidente dell’ateneo è stato riconfermato Carlo Tosti, mentre Andrea Rossi continuerà a ricoprire il duplice incarico di amministratore delegato e direttore generale. Infine Alessandro Pernigo è stato riconfermato nel ruolo di vice presidente esecutivo. Continuerà ad affiancarli, come membro di diritto, il rettore Eugenio Guglielmelli. Il consiglio di amministrazione si completa con l’ingresso di Nicoletta Di Simone e la riconferma di Sara Galluzzo e di Cristina Masella, che continueranno a supportare l’ateneo con la loro esperienza e competenza, contribuendo al rafforzamento della governance. Il rinnovo degli organi di vertice si inserisce in un contesto di continuità e di rinnovata spinta verso gli obiettivi di eccellenza accademica, sviluppo sostenibile e innovazione scientifica. La governance, rinnovata e riconfermata, garantirà solidità, visione e responsabilità nel perseguire le sfide che attendono il sistema universitario italiano e internazionale nei prossimi anni.

«La riconferma del consiglio di amministrazione rappresenta un importante segnale di continuità e visione strategica e, al tempo stesso, di apertura a nuove energie e competenze – afferma il presidente Tosti - L’università Campus Bio-Medico di Roma proseguirà nel suo percorso di eccellenza grazie all’impegno congiunto tra Università e Fondazione Policlinico, con l’obiettivo di consolidare un ecosistema unico nel panorama accademico e sanitario italiano. Continueremo a investire su una formazione integrale, una ricerca ad alto impatto e servizi sanitari innovativi, valorizzando le sinergie tra scienza, tecnologia e cura della persona».

«Desidero esprimere la mia sincera gratitudine per la rinnovata fiducia accordata - aggiunge Andrea Rossi - L'Università Campus Bio-Medico di Roma proseguirà nel suo impegno a promuovere un modello di sviluppo che pone al centro la persona, integrando sapere scientifico e visione umanistica, e promuovendo l'innovazione responsabile al servizio del bene comune. Rafforzeremo ulteriormente la nostra identità come ateneo di rilevanza sia nazionale che internazionale, capace di coniugare eccellenza, etica e visione, rimanendo fedeli ai valori che da trent'anni guidano e ispirano la nostra missione».