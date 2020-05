COMMENTA E CONDIVIDI











Per vincere non è necessario lasciare indietro gli altri... Anzi, in alcuni casi si vince correndo assieme. Athletica Vaticana, il gruppo sportivo Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, il “Cortile dei Gentili” e Fidal-Lazio hanno scelto di correre insieme e dare un contributo concreto in questa emergenza sanitaria, organizzando un’asta di beneficenza a sostegno di due ospedali che si sono particolarmente distinti nella gestione della pandemia da Covid-19, il Papa Giovanni XXIII di Bergamo e la Fondazione Poliambulanza di Brescia.

L’iniziativa ha ottenuto anche lo straordinario supporto e la benedizione di papa Francesco che ieri, mercoledì 20 maggio, ha ricevuto in udienza una delegazione speciale composta, oltre che dai campioni delle Fiamme Gialle Fabrizio Donato e Carolina Visca, anche da Sara Vargetto, giovanissima atleta di Athletica Vaticana con una malattia neurodegenerativa, Giulia Staffieri, atleta di Special Olympics con un disturbo psichiatrico, Charles Ampofo, atleta migrante originario del Ghana, e Barbara, detenuta del carcere di Rebibbia e capitano della squadra di calcetto della struttura.

In presenza di Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, e dei promotori dell’iniziativa, papa Francesco ha lanciato un messaggio di speranza e solidarietà a tutti gli appassionati sportivi: l’invito è continuare a “correre con il cuore”, in “un’esperienza di unità e solidarietà” per “supportare le infermiere, gli infermieri e il personale ospedaliero – veri eroi che stanno vivendo la loro professione come una vocazione”. Tra i premi aggiudicabili all’asta ci sarà anche un dono particolarmente prestigioso da parte del Papa.

L’asta di beneficenza “We run together – Supporting our Team” è il frutto di una collaborazione nata già negli scorsi mesi: Athletica Vaticana, Fiamme Gialle, “Cortile dei Gentili” e Fidal-Lazio, infatti, avrebbero dovuto promuovere e organizzare il meeting internazionale di Athletica “We run together – Simul currebant”, inizialmente previsto per il 20 e il 21 maggio 2020 a Castelporziano (Roma). In tale occasione, campioni olimpici avrebbero corso con atleti paralimpici, sportivi con disabilità mentali, rifugiati, migranti e carcerati, con l’obiettivo di celebrare, attraverso lo sport, l’incontro, la condivisione, l’inclusione e il dialogo.

L’asta, attiva da lunedì 8 giugno sulla piattaforma charitystars.com, permetterà di aggiudicarsi numerosi oggetti ed esperienze sportive, grazie alla generosa partecipazione di campioni plurimedagliati – atleti del presente come Tania Cagnotto, Arianna Fontana, Sofia Goggia, Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, Dorothea Wierer, e atleti del passato come Kristian Ghedina e Antonio Rossi e molti altri.