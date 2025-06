L'ingresso dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma - IMAGOECONOMICA

Consolida un rapporto di collaborazione che dura da 10 anni la donazione di un milione di euro per l’ampliamento del Pronto soccorso della sede di Roma dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma erogata dalla Fondazione Angelini.

Il nuovo Pronto soccorso (un Dea, Dipartimento emergenza accettazione di II livello) prevede l'ingrandimento della struttura attuale per circa mille metri quadrati per realizzare una sala dedicata alla tomografia assiale computerizzata (Tac) e risonanza magnetica nucleare (Rmn), l’ampliamento dei posti letto dell’area rossa e della rianimazione, e la riorganizzazione degli spazi di lavoro.

L’ospedale romano, proprietà della Santa Sede, è un centro di riferimento dell’assistenza pediatrica non solo a Roma e nel Lazio, ma per larga parte del territorio del Centro-sud, oltre a ricevere anche piccoli pazienti da Paesi esteri. Nel solo 2023 al Pronto soccorso del Bambino Gesù si sono registrati quasi 156 accessi al giorno: 56.892 in totale.

Il Dea del Bambino Gesù è centro hub della rete di emergenza pediatrica della rete del trauma grave pediatrico della Regione Lazio, e unico pronto soccorso pediatrico di II livello che in regione garantisce l’emergenza chirurgica e neurochirurgica, la terapia intensiva neonatale e pediatrica e la cardiochirurgia. In più è sede di un Centro antiveleni pediatrico e di un Centro dedicato alla ossigenazione extracorporea a membrana (Ecmo, utilizzata in casi di grave insufficienza cardiaca o respiratoria) riconosciuti a livello regionale.

Alla firma dell’atto di donazione, il presidente della Fondazione Bambino Gesù, Tiziano Onesti, ha ringraziato «la Fondazione Angelini per questo gesto di grande generosità. Il contributo di un milione di euro ci permette di trasformare il Pronto soccorso in uno spazio ancora più efficiente, sicuro e all’avanguardia, pensato per rispondere alle esigenze reali dei nostri pazienti e delle loro famiglie. È un sostegno concreto che conferma un legame forte, costruito nel tempo su valori condivisi: mettere la salute al centro, con visione, responsabilità e spirito di servizio».

«Siamo veramente felici di aver potuto contribuire alla realizzazione del progetto di nuovo Pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, un’eccellenza non solo per la città di Roma e l’intero Paese, ma riconosciuta come tale a livello internazionale» ha dichiarato Thea Paola Angelini, presidente della Fondazione Angelini.

Finanziata dagli utili di impresa, la Fondazione Angelini sostiene progetti e interventi di natura solidale nel campo del sociale, della salute e della cultura. Ha già contribuito nel 2022 alla realizzazione del primo Centro di cure palliative pediatriche della Regione Lazio all’Ospedale Bambino Gesù: «La missione della nostra Fondazione è proprio quella di essere vicini ai ragazzi e alle famiglie – ha osservato Thea Paola Angelini – nei momenti di bisogno e di difficoltà, e questo progetto va esattamente in quella direzione: garantire il massimo supporto e la migliore assistenza possibile».

Proprio in virtù degli accessi in aumento, l’ampliamento del Pronto soccorso consentirà di rendere gli spazi più adeguati; di implementare percorsi assistenziali distinti per malattie trasmissibili, patologie con immunodepressione, patologie neuropsichiatriche; di creare ambienti tecnologicamente adeguati alla complessità delle cure offerte e di migliorare il comfort dei pazienti e dei familiari. La fine dei lavori è prevista entro la metà del 2026.