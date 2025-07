ANSA

Si potrà dire addio alla busta trasparente con i liquidi in contenitori da 100 ml da esibire ai controlli di sicurezza in aeroporto e trasportare nel bagaglio a mano vino, olio d'oliva, profumi in bottiglie fino a 2 litri? Non ancora. O meglio, la risposta più corretta è «non ovunque nel mondo». Sebbene molti aeroporti importanti siano già dotati di scanner avanzati, non tutti, incluso lo scalo londinese di Heathrow a Londra, sono pronti al cambiamento. E l’installazione di questa strumentazione avanzata per i controlli di sicurezza si aggira oltre il miliardo di euro per scalo.

Ma riavvolgiamo il nastro. Nei giorni scorsi è arrivato il via libera della Commissione europea e a seguire la decisione dell'Ecac, la European Civil Aviation Conference (l'organizzazione paneuropea che riunisce le autorità dell’aviazione civile dei 44 Paesi membri, i 27 comunitari più 17 non comunitari), che consente di trasportare all’interno del bagaglio a mano liquidi in confezioni superiori ai 100 ml. Peccato che, come ha subito chiarito la portavoce per i trasporti della Commissione, le nuove pratiche di sicurezza per il bagaglio a mano potrebbero essere disponibili solo in determinati aeroporti dell’Ue, in particolare quelli dotati di specifici scanner TC in grado di creare un'immagine 3D dei bagagli. Questa procedura, insomma, «non riguarderà tutti i passeggeri in tutti gli aeroporti europei» ha aggiunto Anna Kaisa-Itkonen, sottolineando che spetterà ai singoli aeroporti informare i passeggeri sulle nuove regole.