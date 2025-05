Un presidio studentesco per protestare contro il decreto sicurezza. - ANSA

La tensione politica cresce in ora in ora. Oggi alle 18, infatti, l'Aula della Camera dei deputati voterà la fiducia (la numero 89 posta dal governo da inizio legislatura) sul controverso decreto sicurezza, sostenuto con vigore dall'esecutivo e dalla maggioranza (in primis dalla Lega) ma contestato dalle opposizioni sia nel merito che nel metodo (per le diverse forzature sull'iter delle norme, prima contenute in un ddl e poi confluite in un decreto, e sui tempi dell'esame in commissione), nonché da giuristi e da enti umanitari della società civile. A Montecitorio le opposizioni (che ieri hanno dato vita a una maratona oratoria in Aula, davanti ai banchi semivuoti della maggioranza) si preparano a dare battaglia, attraverso lo strumento parlamentare degli ordini del giorno, che potrebbero far allungare i tempi di approvazione finale del decreto (che comunque poi dovrà andare al Senato per la seconda lettura), determinando la necessità di sedute notturne che potrebbero spostare il via liberal a giovedì o a venerdì. Fuori dal Parlamento, intanto, monta la protesta del mondo studentesco nelle università (già ieri, una manifestazione nel centro di Roma è degenerata in scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine in Piazza Barberini, durante un corteo promosso dalla rete nazionale "No Ddl Sicurezza" in concomitanza con la discussione parlamentare sul provvedimento). Inoltre, 250 giuristi hanno denunciato i rischi derivanti da alcune misure contenute nel provvedimento (che limitano gli spazi di dissenso e contengono diversi aspetti passibili in futuro di finire al vaglio della Corte costituzionale). Misure valutate con preoccupazione pure da diverse associazioni e sindacati (tra cui Antigone, Arci e Cgil), che da giorni partecipano a un digiuno a staffetta per sensibilizzare l'opinione pubblica.

I contenuti: 14 nuovi reati e 9 aggravanti

Secondo le valutazioni di alcuni penalisti, il decreto (nel quale è stato travasato gran parte del contenuto di un precedente disegno di legge governativo, già approvato dalla Camera e poi passato al Senato, ma sul quale si erano appuntati diversi rilievi del Quirinale) introduce 14 nuove fattispecie di reato e 9 aggravanti. In generale, si tratta di un giro di vite su varie situazioni: dalle pene severe per chi protesta pacificamente attuando un blocco stradale (le opposizioni la chiamano norma "anti-Ghandi") o per chi manifesta contro un'opera pubblica (come i No Tav o le associazioni ambientaliste "anti Ponte sullo Stretto"), fino alle misure anti accattonaggio o alle singolari aggravanti introdotte su determinati delitti, se compiuti nei pressi di stazioni. Nel testo compaiono pure l'estensione del daspo ubano e la punibilità della resistenza passiva durante le rivolte in carcere e nei Cpr, che ha suscitato commenti preoccupati da parte di diversi giuristi e associazioni umanitarie.

Le detenute madri negli Icam

Ancora, per le detenute madri (anche con bimbi sotto i tre anni) è prevista la detenzione negli Icam, gli istituti a custodia attenuata (prima l'applicazione del regime detentivo era a discrezione del magistrato di sorveglianza). Ci sono poi pene più severe per chi commette le truffe agli anziani (un'aggravante che comporta detenzione da due a sei anni e multe fino a 3mila euro). Su un altro fronte, relativo all'operato degli agenti dell'intelligence, la non punibilità viene estesa ai reati associativi per finalità di terrorismo, in caso di autorizzazione della presidenza del Consiglio. Norme, queste ultime, che hanno suscitato in Parlamento le ferme proteste delle opposizioni.

Maggiori tutele per le forze dell'ordine

In parallelo alla stretta penale, il decreto irrobustisce le tutele per le forze di polizia. E aggrava le pene per lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. ). Inoltre, prevede la possibilità di dotare gli agenti di dispositivi di videosorveglianza indossabili (le cosiddette bodycam), per registrare quanto accade durante situazioni di mantenimento dell'ordine pubblico o di sorveglianza del territorio, in stazioni o altri siti sensibili o anche in ambienti in cui vengono trattenute persone. Agli operatori di polizia viene infine garantito un sostegno economico fino a 10mila euro per le spese legali, in caso di coinvolgimento in procedimenti penali relativi a fatti compiuti durante il servizio.

La stretta sulla cannabis

Un altro articolo del decreto legge rende illegali tutte le infiorescenze del ciclo di produzione della canapa, a prescindere da quanto Tetraidrocannabinolo (il Thc, sostanza che ha effetti stupefacenti) contengano. Lo fa vietando espressamente «la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata anche in forma semilavorata, essiccata o triturata», nonché quella «di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati».

Il giro di vite sulle occupazioni di case

Nel provvedimento, è stato inserita una misura per sanzionare ulteriormente chi effettua occupazioni abusive di immobili. Una stretta rivendicata dalla stessa premier Giorgia Meloni: «Dicevano che era inutile, sbagliato, persino disumano. E invece, grazie alle nuove norme introdotte dal decreto sicurezza in Italia sono già stati eseguiti i primi sgomberi immediati di immobili occupati abusivamente». Affermazioni su cui le opposizioni ironizzano: «Vi voglio dare un indirizzo -ha detto il deputato 5s Gaetano Amato - per andare a sgomberare qualcuno che occupa illegalmente: via Napoleone III a Roma, c'è Casapound, diteglielo che vi mandiamo noi». Mentre Marco Grimaldi (Avs) ritiene che, rispetto al clima sociale, la scelta di Meloni e del governo «getta benzina sul fuoco».