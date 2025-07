COMMENTA E CONDIVIDI













Il blitz della maggioranza per allungare il limite dei contratti a termine infiamma il dibattito politico. A irritare le opposizioni, oltre al merito, è anche il metodo, visto che la norma è contenuta in un emendamento dei relatori al dl Economia, attualmente in discussione in commissione Bilancio del Senato. Il centrosinistra ne ha già chiesto il ritiro immediato ma è un’istanza che sul fronte opposto non sembrano intenzionati a raccogliere, anche se il governo si è detto disposto a una mediazione, o almeno questo ha garantito il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

La proposta di modifica punta ad aumentare la durata massima dei contratti a termine fino a 4 anni (al momento il tetto è di 3), ma con alcune limitazioni: «Qualora l'utilizzatore impieghi il lavoratore assunto a tempo indeterminato dal somministratore, senza che l'utilizzatore abbia intrattenuto, con il medesimo lavoratore, precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato – si legge nel testo dei relatori - anche nell'ambito di contratti di somministrazione di lavoro con il lavoratore assunto dal somministratore a tempo determinato, il periodo complessivo di cui al comma 2-bis è elevato a 48 mesi».

Per i dem si tratta dell’ennesimo «emendamento fuori contesto», per usare le parole della responsabile lavoro del partito, Cecilia Guerra, che peraltro «riscrive una norma introdotta dallo stesso governo con il collegato lavoro». Non si tratta di una mera questione di forma, accusa ancora la deputata Pd, perché il diritto del lavoro è «materia delicata» e la destra non può «sgretolarne l’impianto a colpi di emendamento». Il M5s si scaglia contro quello che ritiene un tentativo di «alimentare il precariato selvaggio», che la destra, fa notare la capogruppo in commissione Elisa Pirro, sta provando a «infilare di soppiatto» in un provvedimento che nulla ha a che fare con il lavoro. Tino Magni di Avs invita la maggioranza a tornare sui suoi passi ritirando il testo e lo stesso fa la Cgil, lamentando l’assenza di nome contestuali per la tutela dei diritti del lavoratore che favoriscano la stabilizzazione e contrastino il turn over. Peraltro, osserva la segretaria confederale della Cgil, Maria Grazia Gabrielli, senza che ci sia «un legame con le esigenze temporanee delle imprese». Raffaela Paita e Annamaria Furlan di Iv, mettono invece in guardia dal rischio di «licenziamenti mascherati».

Di avviso diverso la Cisl che con Daniel Zanda, segretario generale Felsa Cisl, e Mattia Pirulli, segretario confederale, esprime invece «una valutazione positiva», lodando «la coerenza delle disposizioni nel promuovere e valorizzare l'assunzione a tempo indeterminato presso le Agenzie per il Lavoro, rispetto al semplice ricorso ai contratti a termine».

Come detto il governo non pare intenzionato a ritirare il testo, almeno per ora, ma un passo indietro non può essere escluso. Anche perché il tema incontra la sensibilità dell’ala sociale dell’elettorato di destra e la stessa premier Giorgia Meloni ha più volte indicato la necessità di superare il precariato. Certo, sarebbe il secondo emendamento ritirato nel giro di pochi giorni dopo quello al dl Ilva su prescrizione e decadenza dei crediti di lavoro. Un nuovo colpo sparato a salve di cui il capo dell’esecutivo farebbe volentieri a meno.