Maxi-frode fiscale in ambito edilizio: azienda nel napoletano ha chiesto incentivi per lavori in Comuni inesistenti - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Ufficialmente erano lavori di efficientamento energetico, ma in realtà si trattava di una gigantesca truffa ai danni dello Stato. Una società con sede a Poggiomarino, nel Napoletano, gestita da tre persone (tra amministratori di diritto o di fatto), avevano attestato di aver eseguito interventi di isolamento di pareti e coperture per riscaldamento/raffreddamento in tutta Italia, intascando incentivi pubblici e generando un danno erariale di 30 milioni di euro. Addirittura, si è poi scoperto, i lavori fittizi erano stati registrati in Comuni italiani risultati poi inesistenti. La vicenda è stata ricostruita dal nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Napoli, coordinata dal viceprocuratore generale della Corte dei conti della Campania, Davide Vitale (procuratore Antonio Giuseppone). A carico degli indagati ci sono un invito a dedurre e un sequestro di beni.

La società del Napoletano, poi fallita, era riuscita ad aggiudicarsi contributi statali − i cosiddetti “certificati bianchi” – presso il Gestore dei servizi energetici (Gse), società in house totalmente partecipata dal Ministero dell’Economia. I “certificati bianchi” emessi per gli autori della frode sono stati 138.074, poi ceduti sul mercato dei titoli (regolato dal Gestore dei mercati energetici, Gme) a persone che erano all’oscuro della truffa. Proprio loro, intascando il contributo, hanno provocato il danno erariale di 30,4 milioni di euro. Gli incentivi in questione, infatti, sono veri e propri titoli negoziabili, dematerializzati e al portatore, il cui controvalore monetario viene determinato ogni anno dall’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente).

Altre indagini, coordinate dalla Procura di Treviso, hanno fatto emergere che gli autori della frode avevano esibito anche false fatture e la circostanza dei Comuni indicati risultati non esistenti sulla carta geografica. Inoltre, è stato comunicato agli investigatori da altri Comuni interessati dai finti lavori di efficientamento energetico, che i titoli autorizzativi/abilitativi indicati nelle richieste di verifica e certificazione dei risparmi non erano stati depositati ai propri sportelli.