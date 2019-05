COMMENTA E CONDIVIDI











29 della Lega, 19 del Pd, 14 targati M5s, 8 Forza Italia e 6 Fratelli d’Italia. Ecco quanti sono gli europarlamenti dei diversi partiti che approderanno all’assemblea di Strasburgo dopo il voto di domenica scorsa: si tratta in tutto 76 eletti, dei quali 73 entreranno subito mentre i restanti 3 potranno farlo solo quando (e se) la Brexit diventerà operativa e la Gran Bretagna ritirerà i suoi rappresentanti.

L’elenco degli eletti non è ancora ufficiale e va preso quindi con beneficio di inventario ma si può in larga parte desumere dalle preferenze raccolte dai vari candidati. Fatto salve le scelte dei leader pluricandidati: Matteo Salvini, rinuncerà al seggio pur essendo il più votato in tutte le 5 circoscrizioni elettorali del Paese, così come Giorgia Meloni. Mentre Silvio Berlusconi, deve scegliere in quale circoscrizione farsi eleggere tra le 4 in cui si era presentato (nel Centro il capolista era invece Antonio Tajani).

Nord Ovest. Nella circoscrizione che comprende Piemonte, Val d’Aosta, Liguria e Lombardia, la Lega elegge 9 europarlamentari: i più votati dopo Salvini sono: Angelo Ciocca, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Danilo Lancini, Gianna Gancia in Calderoli, Stefania Zambelli, Alessandro Panza, Marco Zanni, Marco Campomenosi. Il Pd prende 5 seggi: Giuliano Pisapia, Irene Tinagli, Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia e Brando Benifei. I 2 eletti M5s dovrebbero essere Eleonora Evi e Tiziana Beghin. Forza Italia ha diritto a 2 “posti”: i più votati sono Berlusconi, Massimiliano Salini e Lara Comi. 2 seggi anche per Fdi: dopo la Meloni, in lista ci sono Carlo Fidanza e Pietro Fiocchi.

Nord Est. I 15 eletti dell’area che comprende il Triveneto e l’Emilia Romagna saranno così suddivisi. 7 per la Lega, che vede in lizza dopo Salvini, Mara Bizzotto, Toni Da Re, Paolo Borchia, Alessandra Basso, Elena Lizzi, Marco Dreosto, Rosanna Conte. 4 per il Pd: Carlo Calenda, Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro e Alessandra Moretti. 2 per il M5s: Marco Zulla e Sabrina Pignedoli. 1

eletto per Fdi, dove il più votato dopo la Meloni è Sergio Berlato, 1 per FI con Irene Pivetti e 1 anche per la Svp con Herbert Dorfmann.

Centro. 15 eletti anche tra Toscana, Marche, Lazio e Umbria. 6 della Lega, che vede piazzati Susanna Ceccardi, Antonio Maria Rinaldi, Cinzia Bonfrisco, Simona Baldassarre, Luisa Regimenti e Matteo Adinolfi. 4 per i dem: Simona Bonafè, Pietro Bartolo, David Sassoli, Massimiliano Smeriglio. In questo caso però Bartolo, il più votato nella circoscrizione Isole, potrebbe lasciare il posto a Roberto Gualtieri. 2 rappresentanti per il M5s, con Fabio Massimo Castaldo e Daniela Rondinelli. E 2 anche per FI con Antonio Tajani e Salvatore De Meo. 1 per FdI con Nicola Procaccini in pole position.

Sud. Dei 18 eletti tra Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Calabria, ne andranno 6 al Movimento di Di Maio: Chiara Gemma, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi e Mario Furore. I 5 seggi della Lega dovrebbero andare a Massimo Casanova, Andrea Caroppo, Lucia Vuolo, Valentino Grant, Vincenzo Sofo. Per il Pd 4 seggi: Franco Roberti, Giuseppe Ferrandino, Andrea Cozzolino e Pina Picernio. Forza Italia ha diritto a 2 seggi: dopo Berlusconi, sono in lizza Aldo Patriciello e Fulvio Martusciello. In FdI Raffaele Fitto dovrebbe subentrare alla Meloni.

Isole. Tra Sicilia e Sardegna eletti 8 europarlamentari. Due per il M5s: la “Iena” Dino Giarrusso e l’uscente Ignazio Corrao. Altrettanti per la Lega: dopo Salvini ci sono Annalisa Tardino e Francesca Donato. Due anche per il Pd: Bartolo e Caterina Chinnici (il terzo più votato è Andrea Soddu). Forza Italia conquista un seggio, che andrà a Giuseppe Milazzo se rinuncerà Berlusconi, e lo stesso FdI, con Raffaele Stancanelli il più votato dopo la Meloni.