Don Stefano Stimamiglio è il nuovo direttore di Famiglia Cristiana, settimanale fondato giusto novant'anni fa ad Alba dal beato don Giacomo Alberione. Lo ha deciso oggi il Consiglio di amministrazione.

Il giornalista, già condirettore della rivista, succede a don Antonio Rizzolo, il quale continuerà a ricoprire le cariche di amministratore delegato del Gruppo Editoriale San Paolo e di direttore generale dell'Apostolato Paolino in Italia.

Alla direzione di Famiglia Cristiana don Stefano Stimamiglio sarà affiancato da Luciano Regolo, già condirettore della testata da gennaio 2018.

Don Stefano Stimamiglio, 57 anni, è stato ordinato sacerdote nella Società San Paolo nel 2007. Laureato in giurisprudenza a Bologna, ha lavorato per 6 anni nell'ufficio legale di alcune grosse aziende del Nord-Est. Entrato nella Società San Paolo nel 1999, compiuti gli studi teologici alla Pontificia Università Gregoriana, ha ottenuto la licenza in Teologia del Matrimonio e della Famiglia presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II di Roma.

Compiuta la pratica professionale nella redazione di Famiglia Cristiana, è giornalista professionista dal 2008. È stato vice caporedattore di Credere e Jesus, prima di assumere, nel 2015, l'incarico di Segretario generale della sua Congregazione. A luglio 2021 è stato nominato condirettore di Famiglia Cristiana. Per le Edizioni San Paolo ha pubblicato "Chi salva una vita salva il mondo intero" (2014), sulla vita di padre Georg Sporschill sj, e, insieme a don Gabriele Amorth, "Saremo giudicati dall'amore. Il demonio nulla può contro la misericordia di Dio". Infine, nel 2021, ha tradotto dal tedesco "Bi@mail. Messaggi dalle periferie del mondo. Una Bibbia per audaci" (di padre Georg Sporschill e Ruth Zenkert). Dal 6 febbraio 2015 è consigliere ecclesiastico di UCSI Lombardia.

Luciano Regolo, nato a Catanzaro il 12 settembre 1966, si è laureato alla Luiss di Roma in Scienze Politiche con il massimo dei voti nel 1989 e nello stesso Ateneo si è specializzato in Giornalismo e Comunicazioni di Massa (1991). Ha lavorato per diverse testate come la Nuova Venezia, Repubblica, Oggi e Chi, di cui è stato vicecaporedattore e poi caporedattore. È esperto di famiglie reali e ha intervistato

molte celebrità del jet-set internazionale. Tra il 2005 e il 2011 ha diretto diverse testate popolari a grande tiratura (come Novella 2000), collaborando, anche negli anni a venire, con varie trasmissioni televisive. Ha diretto il quotidiano l'Ora della Calabria, ricevendo una menzione speciale al Premio Ischia 2014 per l'impegno nella difesa della libertà di stampa. Da maggio a dicembre 2016 ha diretto il mensile Mate, la prima rivista di divulgazione matematica, collaborando anche con diverse testate. Da tempo attivo nel sindacato dei giornalisti, dal 2015 è consigliere nazionale della Fnsi.

Apprezzato conferenziere, ha scritto numerosi libri sulla storia dei Savoia e sul rapporto oscuro tra Corona e fascismo e per Mondadori è autore di numerosi libri, in particolare sulle figure di Natuzza Evolo e San Pio da Pietrelcina. Per le Edizioni San Paolo ha scritto: "L'ultimo segreto di Lady Di", "Il Gesù di Natuzza", "Storia di Christian, una vita per sempre". Per le Edizioni Ares: "Margherita, i segreti di una regina" e "Gesù pensaci tu - don Dolindo Ruotolo nei ricordi della nipote".

Dal gennaio 2018 è condirettore di Famiglia Cristiana e dal maggio 2018, cioè dalla fondazione, è condirettore di Maria con te, primo settimanale mariano d'Italia. Dal 25 settembre 2021 è Vice Presidente Ucsi (Unione Cattolica Stampa Italiana).