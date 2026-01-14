"Il buono fa del bene": al Mercato centrale parte la campagna per il Bambino Gesù

Gustare un pasto veloce alla Stazione Termini può far bene non solo allo stomaco. Sì perché da domani 15 gennaio, chi gusterà i piatti degli artigiani di Mercato Centrale Roma aiuterà il progetto Accoglienza del Bambino Gesù dedicato alla cura delle famiglie di pazienti ricoverati nell'ospedale pediatrico. Il progetto della Campagna "Il buono fa del bene" che durerà per i prossimi sei mesi nasce dalla volontà di riportare al centro l’essenzialità delle cose semplici e il valore dei gesti quotidiani. Ciascun artigiano del Mercato Centrale Roma ha ideato un piatto dedicato, volutamente semplice e accessibile, che entrerà a far parte della selezione dei “Più che buoni!”: proposte dal prezzo contenuto, che non supererà i 10 euro. Per ogni piatto venduto, 0,50 euro saranno devoluti a sostegno del progetto accoglienza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Bambino Gesù onlus, consente di offrire soluzioni abitative gratuite e supporto materiale e psicologico permettendo a pazienti e genitori di non sentirsi soli in un momento complesso della loro vita personale e familiare. Grazie a una rete di associazioni, fondazioni ed enti alberghieri, nel 2024 l’Ospedale Bambino Gesù è riuscito a garantire assistenza alloggiativa gratuita a 4350 famiglie. Tuttavia, la domanda di sostegno è sempre in crescita e c’è bisogno del contributo di tutti.

«Un'accoglienza attenta e partecipe in ospedale è essenziale per il benessere di bambini e famiglie nei momenti di maggiore fragilità - sottolinea Tiziano Onesti, presidente dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù - Siamo davvero grati al Mercato Centrale e a tutti gli artigiani che hanno scelto di sostenere attivamente questa iniziativa. Il loro contributo ci aiuta a creare un ambiente di cura capace di incidere positivamente sui percorsi di guarigione. Più che mai, in questa occasione, il cibo di qualità diventa un vero simbolo di generosità e di presenza solidale accanto a chi sta affrontando sfide difficili».

Il Mercato Centrale è, prima di tutto, una comunità fatta di persone, artigiani e relazioni ricorda infatti Umberto Montano, Presidente di Mercato Central, aggiungendo che «crediamo il cibo possa essere un veicolo potente di valori, capace di trasformare un gesto quotidiano in un atto concreto di solidarietà. Questa campagna nasce proprio da qui: dall’idea che la bontà non sia un’eccezione stagionale, ma un impegno che può e deve durare tutto l’anno».