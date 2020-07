Distanziamento cinematografico. A Milano si va al cinema in auto, all'aperto - Fotogramma

Sale lievemente il numero dei nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia: sono 249, a fronte dei 233 di ieri. Le nuove vittime sono invece 14, rispetto alle 11 di ieri.



I casi totali salgono a 244.216, i morti arrivano a 35.042. I dati sono stati pubblicati dal Ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono ora 12.368 (-88), i guariti 196.806 (+323).

I nuovi positivi per il Covid sono 88 in Lombardia, 40 in Emilia Romagna, 88 in Veneto, 20 nel Lazio, 18 in Liguria e 15 in Campania, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Valle d'Aosta, Molise e

Basilicata che non registrano alcun nuovo caso.



I pazienti in terapia intensiva sono 50, come ieri, i ricoverati con sintomi sono 757 (-14), quelli in isolamento domiciliare sono 11.561 (-74). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 48.265, in diminuzione rispetto a ieri.



In Campania quindici persone sono risultate positive in una giornata in Campania su 1.561 tamponi effettuati; non si registrano decessi nè guariti. Il dato include 6 positivi connessi ai precedenti casi del campo Rom di Napoli e 5 contatti stretti di persone precedentemente risultate positive nel Salernitano. Per altri 4 casi al momento sono ancora in corso le indagini epidemiologiche sulla tracciabilità. Il totale dei positivi è di 4.818 persone mentre il totale dei tamponi è di 310.851.

Con 9.054 tamponi effettuati sono 88 i nuovi casi positivi registrati oggi in Lombardia (di cui 9 a seguito di test sierologici e 15 'debolmente positivì). Rimangono 22 i ricoverati in terapia intensiva e 149 negli altri

reparti (dieci meno di ieri). Sono invece 10 i decessi, il cui numero complessivo sale a 16.788. Fra i positivi, 29 si sono registrati a Bergamo, 24 a Milano (di cui 11 in città), 9 a Brescia e 8 a Lodi.