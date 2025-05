COMMENTA E CONDIVIDI













Silvia Salis potrebbe essere la nuova sindaca di Genova con una vittoria netta del centrosinistra già al primo turno. È lo scenario disegnato dagli exit poll di Opinio Italia per la Rai a pochi minuti dalla chiusura delle urne (confermato anche dalle prime proiezioni), con la vicepresidente del Coni data tra il 53% e 57%. Segue l'uomo scelto dal centrodestra, Pietro Piciocchi, che si attesterebbe tra il 38% e il 42%. Un risultato peggiore delle previsioni per la coalizione di governo, che si aspettava una flessione dopo le inchieste liguri ma non di queste dimensioni.

Sempre al primo turno (ma non è una sorpresa), dovrebbe decidersi anche la sfida di Ravenna, con il candidato del campo largo, Alessandro Barattoni, che dovrebbe ottenere una percentuale di preferenze compresa fra il 61% e il 65%. Disastrosi i numeri del fronte opposto, anche grazie alla decisione della Lega di correre in solitaria: Nicola Grandi (Fdi e Forza Italia) è dato fra il 21,5% e il 25,5%, mentre Alvaro Ancisi del Carroccio fra il 4% e il 6%.

Il ballottaggio è invece l'’esito più probabile negli altri due capoluoghi di provincia, Matera e Taranto. In Basilicata, sempre secondo Opinio e con una copertura del campione dell'80%, è in testa Roberto Cifarelli (44,5%-48,5%), sostenuto da una coalizione civica trasversale, che conta però anche esponenti di Forza Italia, Azione e +Europa. Segue Antonio Nicoletti, candidato del centrodestra, con il 31,5%-35,5%. Domenico Bennardi, sindaco uscente sostenuto dal M5s, è dato tra l'8% e il 12%, mentre Vincenzo Santochirico, che corre con una lista civica dopo la rottura con una parte dei dem e degli altri alleati del campo progressista, si attesterebbe tra il 6% e l’8%. Anche in questo caso le proiezioni sembrano confermare gli exit poll.

Centrosinistra in vantaggio anche a Taranto, con Pietro Bitetti tra il 37% e il 41%, contro una forbice compresa tra il 20% e il 24% di Luca Lazzaro, sostenuto dal centrodestra ma anche in questo caso senza la Lega, che appoggia il civico Francesco Tacente (19% - 23%).

Stabile il dato sull'affluenza che si ferma al 56,29% contro il 56,32% della tornata precedente. In tutto sono andati al voto 117 Comuni delle regioni a statuto ordinario e nove in Sicilia. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 8 e lunedì 9 giugno, assieme al voto per 5 quesiti referendari, 4 sul lavoro promossi dalla Cgil e 1 sulla cittadinanza.





Le reazioni

Assieme agli exit poll arrivano anche le prime reazioni della politica nazionale. «Quando presenta candidati credibili, seri, preparati, sostenuti da una coalizione unita, con un ruolo importante del centro e senza veti, il centrosinistra vince», esulata Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva. Mentre Matteo Renzi lancia già la sfida nazionale: «Sono vittorie dei sindaci, ma se si guardano i dati in generale il centrosinistra cresce. Si dice che Meloni non porta a casa risultati ma non c'è l'alternativa: se però l'alternativa si trova con persone credibili e un programma chiaro... Bisogna che il centrosinistra individui 3- 4 punti. Il primo sono gli stipendi, poi i servizi e la sanità».



«La lezione che viene dalla prima tornata elettorale delle amministrative ci dice che al di là della propaganda e delle parole vuote, la destra non è credibile e la prova del governo non paga - si legge in una nota di Chiara Braga e Francesco Boccia, capigruppo Pd alla Camera e al Senato -. Cambiare si può, costruire un'altra idea di paese più giusto, solidale e democratico è possibile. Oggi è un giorno importante per tutte le forze del centrosinistra che hanno scelto l'unità e che credono nell'alternativa».



Anche il candidato sindaco del centrosinistra a Matera, Roberto Cifarelli, mostra un cauto ottimismo, parlando di «un risultato in linea con le aspettative», che conferma che «Matera non è una città di destra. Ad ogni modo - ha aggiunge - aspettiamo gli scrutini. Sono contento e ringrazio tutti i miei elettori».