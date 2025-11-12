Naufragio di un gommone al largo della Libia: 42 dispersi

Secondo le testimonianze raccolte dall'Oim l'imbarcazione si è capovolta: solo 7 persone sono state salvate, le altre sono presumibilmente morte

Libia, nei pressi del campo petrolifero di Al Buri. L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) ha espresso profondo cordoglio per l’ennesima tragedia nel Mediterraneo centrale, dove decine di migranti hanno perso la vita in un naufragio avvenuto l’8 novembre al largo della, nei pressi del campo petrolifero di Al Buri.

Secondo le testimonianze dei sopravvissuti, raccolte da Oim, il gommone – con a bordo 49 persone, tra cui 47 uomini e due donne – era partito da Zuwara il 3 novembre alle tre del mattino. Dopo circa sei ore di navigazione, il mare agitato e un guasto al motore hanno provocato il capovolgimento dell’imbarcazione, gettando tutti i passeggeri in acqua.

Solo sette uomini – quattro originari del Sudan, due della Nigeria e uno del Camerun – sono stati tratti in salvo dopo aver vagato in mare per sei giorni. Gli altri 42 risultano dispersi e sono presumibilmente morti: tra loro, 29 sudanesi, otto somali, tre camerunesi e due nigeriani. All’arrivo a terra, l’Oim ha fornito ai sopravvissuti assistenza medica di emergenza, acqua e cibo, in coordinamento con le autorità libiche.

Il naufragio arriva a poche settimane da altri incidenti mortali avvenuti al largo di Surman e di Lampedusa, e conferma la drammatica pericolosità della rotta del Mediterraneo centrale, la più letale al mondo per migranti e rifugiati.

Secondo i dati del Missing Migrants Project dell’Oim, oltre mille persone hanno già perso la vita quest’anno lungo questa rotta. Con quest’ultimo disastro, il bilancio cresce ulteriormente, evidenziando l’urgenza di rafforzare la cooperazione regionale, ampliare canali di migrazione sicuri e regolari e potenziare le operazioni di ricerca e soccorso per evitare nuove perdite di vite umane.