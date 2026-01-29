Memoria della Deportazione dalla Stazione di Milano
Liliana Segre e la Comunità di Sant'Egidio insieme con la Comunità Ebraica di Milano fanno memoria di quei tragici eventi e danno voce anche a chi oggi fugge la violenza e la guerra come i profughi.
January 29, 2026
Il 30 gennaio 1943 un convoglio partì da Milano con Liliana Segre destinazione Auschwitz. Arrivò il 6 febbraio del 1943. Dal 1997 Liliana Segre e la Comunità di Sant'Egidio insieme con la Comunità Ebraica di Milano fanno memoria di quei tragici eventi e danno voce anche a chi oggi fugge la violenza e la guerra come i profughi.
Bisogna testimoniare per interrompere quella catena di indifferenza che ancora oggi può far perdere l'umanità.
