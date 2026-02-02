Mattarella a sorpresa al Niguarda

«Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza», ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando, in una visita a sorpresa, i medici del Niguarda che curano i ragazzi rimasti feriti nella tragedia di Crans Montana. «Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena» ha aggiunto Mattarella, incontrando i genitori dei ragazzi rimasti feriti nella tragedia e ricoverati nell'ospedale milanese. Dopo l'incontro con i genitori e i medici che stanno curando i giovani, il Presidente ha fatto breve giro nei reparti.