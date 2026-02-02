<Attualità

Mattarella a sorpresa al Niguarda

Redazione
Il Capo dello Stato ha incontrato i medici e i familiari dei giovani feriti a Crans Montana
Il presidente della Repubblica, Mattarella, all'ospedale Niguarda di Milano, in occasione della visita ai ragazzi rimasti feriti nel rogo di Crans Montana /Ufficio Stampa Quirinale
 «Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza», ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando, in una visita a sorpresa, i medici del Niguarda che curano i ragazzi rimasti feriti nella tragedia di Crans Montana. «Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena» ha aggiunto Mattarella, incontrando i genitori dei ragazzi rimasti feriti nella tragedia e ricoverati nell'ospedale milanese. Dopo l'incontro con i genitori e i medici che stanno curando i giovani, il Presidente ha fatto breve giro nei reparti.

