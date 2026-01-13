Ma la Barbie con l’autismo è inclusiva o scorretta?

Dopo la bambola con la sindrome di Down, in sedia a rotelle e quella affetta da cecità, Mattel punta su quella autistica. Per i critici l’operazione edulcora la realtà e fissa stereotipi, per gli psicologi è uno strumento simbolico utile a contrastare lo stigma e a stimolare empatia nei bambini. Il punto forse non è l'oggetto, ma come lo si accompagna

Cuffie antirumore, un oggetto antistress (la piccola trottola nota alla Generazione Z come “”fidget spinner”), tablet per la comunicazione, uno sguardo che evita il contatto diretto e arti più snodati per consentire movimenti ripetitivi. È così che Mattel ha deciso di presentare al mondo un paio di giorni fa la sua nuova Barbie con autismo, ultimo tassello di una collezione (la linea Fashionistas) che negli anni ha progressivamente ampliato il perimetro della rappresentazione: 175 i modelli di bambole diverse per tonalità di pelle, corporature, condizioni mediche, caratteristiche fisiche e disabilità, dalla sindrome di Down alla cecità, dal diabete di tipo 1 alla sedia a rotelle. L’obiettivo dichiarato è rendere visibile la diversità e accompagnare i bambini a riconoscerla come parte ordinaria dell’esperienza umana. Anche se - a dirla tutta - per chi dell'autismo sa poco o nulla, la Barbie in questione non mostra particolarità così distintive. L’operazione, tuttavia, questa volta ha acceso un confronto netto. A criticarla senza attenuanti in Italia è stato Gianluca Nicoletti, giornalista e scrittore, padre di un figlio autistico, che vede nella bambola il rischio di una narrazione edulcorata, capace di congelare stereotipi più che di scardinarli. Rappresentare l’autismo attraverso segni immediatamente riconoscibili – il tablet appunto, l’aria assorta – significa, secondo Nicoletti, ridurlo a un’immagine rassicurante e “compatibile” con l’universo Barbie, lasciando ai margini la complessità, la fatica, le asperità che attraversano la vita reale delle persone nello spettro e delle loro famiglie.

Dal canto suo Mattel rivendica un lavoro di progettazione accurato, sviluppato insieme all’Autistic Self Advocacy Network, per evitare semplificazioni grossolane. Anche la scelta dell’abbigliamento – un vestito ampio, leggero, non costrittivo – nasce da un confronto sulle sensibilità sensoriali, nella consapevolezza che non esiste un unico modo di vivere l’autismo. La bambola, nelle intenzioni dell’azienda, non vuole spiegare una condizione, ma suggerire che fa parte del mondo, senza eccezioni né esotismi. «Ogni bambino merita di vedersi rappresentato in Barbie», ha spiegato Jamie Cygielman, Global Head of Dolls di Mattel. Ciò che conferma il co-presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia ed ex presidente della Società italiana di psichiatria, Claudio Mencacci: per lo psichiatra si tratta di «una bella iniziativa», capace innanzitutto di contrastare lo stigma che ancora circonda i disturbi dello spettro autistico. Ma c’è di più: una bambola di questo tipo, osserva, stimola nei bambini processi cognitivi ed emotivi fondamentali, li invita a interrogarsi sui bisogni e sulle emozioni degli altri, ad allenare quella capacità di mettersi nei panni altrui che è alla base dell’empatia. Anche di fronte alle accuse di stereotipizzazione, Mencacci ribalta la prospettiva: «Tutto ciò che attiva il cervello dei bambini e li aiuta a comprendere le interazioni umane è un investimento sul futuro. La forza della nostra specie è sempre stata la collaborazione».