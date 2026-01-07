L'Italia si stringe attorno a Riccardo, Chiara, Achille e Giovanni: «Vivete in tutti noi»

«Noi siamo stati abbracciati da tutta Italia, abbiamo tutti sete di verità e che queste cose non succedano mai più»; queste le toccanti parole di Andrea Costanzo, padre di Chiara, morta a 15 anni nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, ai funerali della figlia nella basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano. Oggi è stato il giorno dell'addio per quattro delle sei vittime italiane: a Milano per Chiara e per Achille Barosi, nella Basilica di Sant'Ambrogio, a Roma nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo per Riccardo Minghetti e a Bologna nella Cattedrale di San Pietro per Giovanni Tamburi. Tante lacrime, tante parole di affetto e di vicinanza alle famiglie, tanti fiori bianchi e palloncini. Soprattutto, tanto dolore. «Mi commuove quanto era amato mio figlio, credo che ne sia molto felice anche lui, perché so che ci guarda», ha detto Carla Masiello, la madre di Giovanni Tamburi, rivolgendosi alla grande quantità di persone presenti. «Ho perso un pezzo di vita, ma devo andare avanti per gli altri figli. Confido che giustizia sia fatta».

A Roma l'addio a Riccardo: «Trasformiamo il dolore in un più di amore»

Riccardo Minghetti

Ci sono tutti per l’ultimo abbraccio. La famiglia, i compagni e i professori del liceo Cannizzaro, gli amici dell’Eur Sporting Club. Le persone arrivano alla spicciolata dalla lunga scalinata che porta alla basilica dei Santi Pietro e Paolo, nel quartiere Eur. Si stringono nei cappotti per proteggersi dal freddo, con la testa china sopraffatta dal dolore. Minuto dopo minuto, il sagrato comincia a riempirsi di giovani. Qualcuno ricorda che nello stesso punto, lo scorso aprile, si era tenuta la Via Lucis del Giubileo degli adolescenti. Quel clima di festa sembra solo un lontanissimo ricordo.

Sono le 10.45 quando il feretro di Riccardo Minghetti, il 16enne romano morto nella strage di Crans-Montana, si ferma davanti alla basilica. Il piazzale sprofonda nel silenzio. A scortare la bara, c’è la madre Carla, che percorre i gradini spedita. La chiesa è già gremita. Tra gli altri, ci sono il presidente della Regione Lazio Rocca, il sindaco di Roma Gualtieri, e i ministri Abodi e Schillaci. «Riccardo vive in tutti noi», si legge su un cartellone realizzato dai suoi amici con tutte le loro foto. In molti rimangono fuori. La musica dell’organo che accompagna il funerale arriva anche sul sagrato.

È una celebrazione sobria, ma molto sentita, quella che presiede monsignor Andrea Manto, vicario episcopale per la Pastorale della Salute. «Riccardo amava lo sport, gli amici, la famiglia, era un ragazzo pieno di vita - sono le sue parole nell’omelia che tiene a braccio -. Impariamo da questa tragedia che la vita va vissuta ogni giorno con pienezza», dice il sacerdote soprattutto ai giovani, affidando loro l'immagine di una staffetta: «Riccardo consegna a voi un testimone, lui ha combattuto la sua battaglia e ha terminato la corsa, ma a noi resta raccogliere quel testimone, trasformando il dolore in un più di amore».

Commosso il ricordo dei genitori. Il papà Massimo rivolge il suo pensiero anche «agli altri 40 morti e 119 feriti». E chiede agli amici di suo figlio di «continuare a vivere e a sognare con lo stesso entusiasmo e l'amore che vi ha trasmesso Riccardo». Carla, la madre, ricorda l’ultimo saluto, ai piedi della seggiovia: «Mi ha chiamato “Mamma, mamma” e si è fatto dare un bacio. Aveva un cuore grande, tenero e gentile, e una profonda sensibilità». Il feretro, poi, lascia la chiesa accompagnato da un lungo applauso. La più provata la nonna, che piange appoggiandosi alla bara, sulla quale è stata adagiata una maglietta sportiva, uno stendardo del suo circolo, e una corona di rose bianche di «mamma, papà e Matilde», sua sorella. A turno, le persone cominciano ad abbracciare la famiglia. Massimo assicura tutti con la voce strozzata: «Riccardo ci sta dando la forza». (Giuseppe Muolo, Roma)

Bologna, le parole di Zuppi: «Oggi Giovanni è una stella illuminata dalla luce di Dio»

Giovanni Tamburi

La Cattedrale di San Pietro è stracolma, soprattutto di giovani e giovanissimi per i funerali, a Bologna, di Giovanni Tamburi, il sedicenne morto nella tragedia di Crans-Montana. Un corale gesto d’amore e di dolore per quel ragazzo «bello ancora più dentro che fuori», come lo ha ricordato tra le lacrime il padre Giuseppe. Accanto a lui la mamma Carla Masiello, le sorelle Valentina e Carlotta, il fratello Riccardo e la nonna Letizia; nelle prime file le autorità, tra cui la ministra Anna Maria Bernini, la sottosegretaria Lucia Borgonzoni, il sindaco Matteo Lepore e il governatore dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale. Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, assente perché a Roma per la Cei e il Concistoro, ha voluto però inviare un suo messaggio, nel quale ha detto di sentire «l’unica consolazione proprio nella luce tenera del Natale, di quell’Astro del ciel che dall’enormità insondabile del cielo abbiamo celebrato scendere sulla terra, accettando la debolezza e il limite umano, la nostra sofferenza, la morte. Natale è luce che lotta contro le tenebre e le vince perché ama fino alla fine, perché la nostra vita non finisca. Oggi Giovanni è come una stella del cielo – ha concluso -, illuminata dalla luce di Dio».

All’inizio della celebrazione, monsignor Stefano Ottani, parroco ai Santi Bartolomeo e Gaetano, dove Giovanni si è formato nei primi anni, e che ha presieduto la Messa, ha ricordato: «Ho appreso la notizia della sua morte mentre ero in pellegrinaggio in Terra Santa e ho capito che lui camminava con noi, in questo pellegrinaggio che è la vita, verso la Gerusalemme del Cielo. Ora celebriamo per lui e con lui l’Eucarestia, perché Giovanni, reso misteriosamente partecipe della sofferenza e della morte del Signore, sia ora partecipe della Sua Resurrezione». Giovanni è stato anche ricordato con grande affetto e commozione da don Vincenzo Passarelli, già suo docente di Religione, e nell’omelia da don Stefano Greco, già vice-parroco dei Santi Bartolomeo e Gaetano, che ha seguito la formazione del ragazzo. Una compagna di classe del Liceo Righi, Beatrice, a nome di tutti, ha letto un commovente messaggio all’amico morto, ricordando che «Sarai sempre una persona meravigliosa, insostituibile. Ti vorremo sempre tanto bene». (Chiara Unguendoli, Bologna)