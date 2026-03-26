La Fabbrica di San Pietro, lo storico ente vaticano che si occupa della conservazione e della valorizzazione della Basilica Papale di San Pietro, aderisce a Italia Virtute. La "centrale rischi onlife" Italia Virtute misura l’effettivo grado di fiducia meritato sia da operatori economici, sia da consumatori. È un efficace strumento di selezione dei fornitori e di qualificazione degli operatori economici, per i quali attesta il merito reputazionale, utile per ottenere punteggi premiali nelle procedure di gara.

Italia Virtute, legittimata dalla Corte di Cassazione con ordinanza 28358/2023, è ritenuta più affidabile del rating di legalità Agcm (nonostante le modifiche al nuovo regolamento entrato in vigore il 16 marzo) e di opache watchlist tipo World-Check che dal 2017 preoccupa i Garanti privacy europei, ritenuta illegale dal Gip del Tribunale di Milano.

Per Eduardo Marotti, presidente di Crop News, associazione non profit editrice dell’omonimo periodico on line che pubblica i rating reputazionali incontrovertibili, «Italia Virtute coniuga etica con l'intelligenza artificiale. La profilazione reputazionale dei fornitori è garantita sia da certificati pubblici e documenti verificati, di cui è possibile effettuare il download, sia dal controllo ibrido di un algoritmo "umanizzato" (trasparente, inclusivo, imparziale) sviluppato da Mevaluate Holding e dalla supervisione umana. E i fornitori sottoscrivono anche la clausola "anti-furbetti" promossa da Konsumer Italia, un deterrente degli inadempimenti che perdono l’anonimato su Crop News. Il sistema smaschera anche false fideiussioni generate da AI con ingenti danni e avvantaggia tutti gli operatori economici e i consumatori, non solo banche e società finanziarie come la Crif».

Italia Virtute è supportata sia dal Fondo per la Repubblica Digitale nell’ambito di iniziative dedicate alla formazione digitale innovativa di nuovi professionisti della reputazione incontrovertibile (Ram e Rater associati Apart ai sensi della legge 4/2013), sia dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale che ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Vaticano.