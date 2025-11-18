Franco Massi confermato presidente Uneba

L’organizzazione del non profit cristiano compie 75 anni e rinnova il vertice: tutte le cariche sono volontarie. I vicepresidenti saranno quattro





Il bergamasco Franco Massi è stato confermato presidente nazionale di Uneba, la più rappresentativa organizzazione del settore sociosanitario e socioeducativo, che riunisce oltre 1.100 enti non profit di radici cristiane. La nomina è arrivata all’unanimità dal consiglio nazionale riunitosi il 17 novembre, prima seduta dopo l’assemblea dell’8 novembre. Massi, già direttore generale della Fondazione Restelli di Rho, guida Uneba dal 2017.

Accanto a lui, nel nuovo triennio, quattro vicepresidenti: Andrea Blandi (Toscana), Francesco Facci (Veneto), Santo Nicosia (Sicilia) e Amedeo Prevete (Piemonte). Nel comitato esecutivo entrano anche i consiglieri nazionali delle diverse regioni, mentre Alessandro Baccelli (Lazio) è confermato segretario generale e Matteo Sabini (Friuli Venezia Giulia) tesoriere. Tutte le cariche sono svolte a titolo volontario.

Uneba, che il 20 novembre celebra i 75 anni dalla fondazione, ribadisce la propria missione: rappresentare e sostenere gli enti che operano nell’assistenza ai più fragili, con orientamenti strategici fissati dalla mozione approvata nell’assemblea nazionale.