È stato identificato l'uomo che minacciava don Mattia Ferrari

E’ il dirigente di una società informatica con accesso all’archivio riservato di Frontex il presunto colpevole delle minacce a don Mattia Ferrari. E’ stato identificato dopo una indagine in campo internazionale. Il processo si aprirà a Modena il 5 novembre. L’imputato è Robert Brytan, nato in Polonia, residente in Germania, ma con cittadinanza del Canada dove ha svolto servizio nella Guardia Costiera e poi rientrato in Europa, inizialmente come assistente di un europarlamentare polacco. Attualmente, risulta lavorare per una società che fornisce piattaforme software a Frontex, l'agenzia europea per il controllo delle frontiere.

Secondo fonti investigative italiane l’uomo si presenta come “Direttore del Dipartimento Data Center presso Asseco Business Solutions”, anche se la compagnia - che non ha mai risposto alle richieste dei media - segnala ora ad Avvenire che si tratta di uno scambio di persona. Secondo l’accusa, Brytan gestirebbe almeno due profili twitter: @rgowans e @Up_yours_Haftar, quest’ultimo intestato a una inesistente avvocata irlandese di nome “Caroline Frampton”.

La procura di Modena, dopo indagini condotte anche in ambito internazionale, ritiene di avere in mano tutti gli elementi per un processo, ma non è detto che Brytan si presenterà alle udienze. Il dirigente informatico è custode di molte informazioni riservate e fra l’altro dovrebbe spiegare il perché e come avrebbe fatto a ottenere informazioni e immagini usate sui social network, provenienti da fonti di intelligence a cui, in teoria, non dovrebbe avere accesso.

“Si tratta di un primo importante risultato ottenuto dopo una richiesta di avocazione, una richiesta di archiviazione, una imputazione coatta, la richiesta di emettere un ordine di indagine europeo e numerosi ulteriori passaggi procedurali”, spiega l’avvocata Francesca Cancellaro che assiste don Mattia Ferrari. “Un percorso a ostacoli in cui abbiamo creduto in questi anni e che alla fine ci ha permesso di identificare il titolare dell’account”. In ballo non ci sono le minacce al sacerdote modenese, cappellano di “Medieterranea” e coordinatore dell’Incontro mondiale dei movimenti popolari in Vaticano. “La vicenda va evidentemente oltre quella di don Mattia Ferrari, come testimonia l’interesse e l’allarme che l’account @rgowans suscita a livello nazionale e internazionale - osserva Cancellaro -, anche per la sua capacità di diffondere contenuti ufficiali e riservati relativi ai rapporti tra Italia e Libia”.

Determinante per seguire le tracce di Brytan è stato il lavoro anche del “JLProject”, un collettivo che realizza indagini forensi per aiutare legalmente le persone catturate in mare e respinte in Libia e che in mesi di lavoro era riuscito a trovare le tracce che portano a Brytan.

A sostegno delle indagini era intervenuta il 28 marzo 2024 anche la presidente della Commissione Ue, rispondendo alle richieste di un gruppo di 16 europarlamentari italiani, tra cui la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno. A dimostrazione che la vicenda supera i già ampi confini dei social network, Ursula Von Der Leyen ribadiva che «le attività online dell’account rimangono preoccupanti e deplorevoli», confermando che «le autorità italiane stanno indagando sulla questione e ci aspettiamo che venga assicurato il necessario seguito».

Più volte il profilo @rgowans oltre a farsi portavoce degli esponenti delle “polizie libiche”, compresa quella del generale Almasri ricercato dalla Corte penale internazionale e riportato in Libia dalle autorità italiane dopo l’arresto avvenuto a Torino lo scorso 19 gennaio, ha interagito con Neville Gafà (ex capo dello staff dell’allora premier maltese laburista Muscatt) indicato dalla commissione pubblica d’inchiesta di Malta come uno dei fautori della «propaganda denigratoria» che nel 2017 ha preceduto l’uccisione della giornalista Daphne Caruana Galizia, che non a caso indagava sulle trame a base di idrocarburi e altri affari sporchi nel Mediterraneo centrale. Gafà era stato processato a Malta di iniziativa della polizia de La Valletta per minacce ad "Avvenire", poi prosciolto per insufficienza di prove.

Su @rgowans erano state avviate indagini anche in altre procure italiane dopo segnalazioni di polizia per minacce via social a giornalisti. Il 23 giugno del 2023 il Guardasigilli Carlo Nordio, l’unico tra i ministri degli ultimi cinque governi a parlare di «esponenti della mafia libica», riferendosi a uomini delle autorità tripoline sottoposti a sanzioni dal Consiglio di sicurezza Onu, rispondendo a un’interrogazione del segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, aveva fatto il nome della persona poi effettivamente indagata. «Il profilo di identità “virtuale” Robert Brytan - spiegava Nordio - risulterebbe quello di un cittadino canadese poliglotta, con trascorsi giovanili nella guardia costiera della marina canadese, appassionato di tematiche legate alla migrazione per mare, che ha vissuto in una città della Germania orientale, che ha parenti in Polonia, che ha avuto un pregresso periodo di impiego quale assistente di un europarlamentare polacco e che attualmente lavorerebbe per una società polacca che sviluppa software». Da due anni, dunque, anche le autorità politiche conoscevano il nome dell’uomo i cui legami con gruppi libici e fonti istituzionali in Europa sono ancora da chiarire.

