Da bene confiscato a nuova casa del teatro. Nel centro di Roma

Un gioiello di architettura sottratto alla criminalità organizzata torna al servizio della cittadinanza, o meglio, al servizio di quanti vorranno dedicarsi alla recitazione. Il palazzo di via della Mercede 12, in pieno centro storico a Roma, infatti, con l’approvazione della giunta capitolina è stato concesso in uso gratuito all’associazione Teatro Azione, risultata aggiudicataria della procedura pubblica promossa dal dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative. L’immobile sarà trasformato da Teatro Azione, storica scuola di recitazione romana fondata nel 1983 da Cristiano Censi e Isabella Del Bianco, in un presidio di cultura e legalità: sarà la sede che ospiterà la Biblioteca “Cristiano Censi”. L’immobile di via della Mercede, confiscato e trasferito al patrimonio comunale, diventa così un simbolo tangibile della rigenerazione culturale ed etica della città: da spazio sottratto all’illegalità a presidio di cultura, legalità e bellezza. «Nel cuore di Roma, un luogo dedicato al teatro; un intervento concreto di riuso sociale di spazi che, da simbolo di illegalità, diventano presìdi di cultura, formazione e memoria – spiega Andrea Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale - Stiamo riportando alla collettività numerosi beni confiscati, in centro e nei quartieri, perché ogni luogo recuperato e restituito ai cittadini è un pezzo di città che genera bellezza». In particolare la biblioteca “Cristiano Censi”, prosegue, «sarà uno spazio di pensiero critico, di incontro e di conoscenza, di cultura e teatro, perché Roma è una città che si rigenera anche così, facendo del proprio patrimonio un motore di civiltà».

Il progetto

La biblioteca “Cristiano Censi” sarà uno spazio di fruizione pubblico e gratuito, specializzato nelle arti performative e visive, nella drammaturgia, nella letteratura e nella comunicazione. L’iniziativa nasce con una duplice ambizione: riconnettere la cultura alla formazione civica e trasformare un bene simbolo dell’illegalità in un luogo di conoscenza e confronto. All’interno della biblioteca ci sarà così una sezione sarà dedicata agli autori italiani del Novecento, mentre un’altra accoglierà le correnti europee moderne, da Brecht a Beckett, Ionesco, Pinter, Genet e Lorca, offrendo un panorama completo della scena teatrale del XX secolo. Teatro Azione, che ne curerà direttamente la gestione, ha previsto un programma di eventi civico-culturali dedicati ai temi della rappresentanza, della partecipazione democratica e dell’etica pubblica, in linea con la sua lunga tradizione di formazione artistica e umana.