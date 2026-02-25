Caporalato sui rider, controllo giudiziario per Deliveroo
di Redazione
Lo ha disposto il pm di Milano Paolo Storari. Dai 300 ai 20mila lavoratori sarebbero stati sfruttati con paghe sotto alla soglia della povertà
February 25, 2026
Il pm di Milano Paolo Storari ha disposto il controllo giudiziario di Deliveroo, colosso del delivery food, dopo quello nei confronti di Glovo, e sempre per caporalato sui rider. In questo caso sarebbero stati sfruttati, con paghe sotto la soglia di povertà, e approfittando del loro stato di bisogno, dai 300 ai 20.000 lavoratori sul territorio milanese e nazionale. L'amministratore giudiziario dovrà lavorare per regolarizzare le loro posizioni. La società e il suo amministratore unico sono indagati.
