Anche l'aranciata ha sete

Quest’anno sono tutti più rilassati nella piana di Catania. Ha piovuto persino troppo, in primavera, e il mercato globale ci ha messo del suo, falcidiando i frutteti della concorrenza e proiettando le arance a 30 centesimi al chilo. Più del doppio di quindici anni fa. Cinquanta, se hanno il bollino Igp. Di questi tempi è tanta roba, ma nessuno dimentica che anche il fabbisogno idrico di queste campagne è quasi raddoppiato, a causa del riscaldamento globale.

«Progetti come quello di Coca-Cola, che ci affianca nello studio del cambiamento climatico - spiega Giosuè Arcoria, Presidente del Distretto Agrumi di Sicilia (2000 ettari di agrumi) illustrandoci le installazioni dell’azienda Badiula di Carlentini, che aderisce alle sperimentazioni sul risparmio idrico della multinazionale americana e del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Catania, presentate ieri - sono particolarmente importanti perché testano per noi le tecnologie che ci permettono di ottimizzare le irrigazioni».

Riconciliare agricoltura e clima, per questo, diventa prioritario, perché significa propiziare la resilienza dei produttori alla crisi: formare le aziende agricole all’uso di strumenti che consentono di prevedere necessità e dosi di irrigazione e concimazione è, ad un tempo, una scelta di restituzione (gli imbottigliatori utilizzano ovviamente molta risorsa idrica) e di fidelizzazione del partner.

La direzione scientifica è affidata al professor Antonino Cancelliere. Con l’Università catanese nel 2014 ha lavorato al progetto Energia dagli Agrumi, avviato sempre dal Distretto, che ha portato a un impianto pilota per la conversione degli scarti degli agrumi - il cosiddetto pastazzo - in energia pulita. Più recentemente, spiega il docente, si è iniziato a testare il ricorso alla desalinizzazione dell’acqua di falda per l’irrigazione, utilizzando un impianto portatile, per passare infine a strumentazioni smart come stazioni meteorologiche con sensori e droni multispettrali e termici, che da quest’anno sono applicate stabilmente in una ventina di impianti agrumicoli, come quello della Badiula. I sensori impiantati nel terreno consentono di conoscere l’umidità del suolo ed efficientare l’irrigazione, grazie anche all’Intelligenza artificiale che processa i dati aziendali e alla piattaforma WebGIS. La quale opera in una logica Open Source e permette alle aziende sprovviste di stazioni meteo di avere delle indicazioni utili per l’operatività agricola. «Questo tipo di sperimentazioni ci consente - commenta Arcoria - sia di ottimizzare i costi aziendali che di risparmiare una risorsa idrica sempre più scarsa: la stagione irrigua, a causa dell’innalzamento delle temperature, copre ora l’intero anno solare. Inoltre, tener sotto controllo la falda è vitale in un’area di acque salmastre». Quella del San Leonardo, quando il fiume che scorre tra l’azienda e il mare nasce dalle pendici di Pizzo Cangialoso, a Corleone, è dolcissima; arrivato sulla costa le sue acque contengono ben 6000 mg/litro di sale.