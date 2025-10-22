Un tocco femminile per i poster di Milano Cortina

Hanno un tocco femminile i poster ufficiali - gli iconic poster - di Milano Cortina 2026. A svelare le immagini che rappresenteranno i Giochi invernali, che partiranno il prossimo 6 febbraio 2026, sono state proprio le due autrici: Olimpia Zanioli per il poster olimpico e Carolina Altavilla per quello delle Paralimpiadi. Continuano, dunque, a completarsi i tasselli dell’evento che Milano e Cortina stanno preparando da 7 anni, cioè dal momento dell’assegnazione dei Giochi. E lo scenario di questa presentazione è stata ancora una volta il palazzo del Triennale a Milano, sede dell’eccellenza italiana. Qui negli scorsi mesi s sono state presentate le due torce - olimpica e paralimpica - e sono stati illustrati anche i poster artistici legati alle due manifestazioni. «Siamo contenti di questa collaborazione e questa la potete considerare la vostra casa», ha detto la direttrice generale della Triennale, Carla Morogallo. Le due opere vincitrici sono state scelte tra una serie di lavori richiesti da Triennale e dal responsabile del programma culturale di Milano Cortina Domenico De Maio, ad alcuni artisti. La scelta finale ha visto coinvolto anche fondazione Milano Cortina, oltre che la struttura che si occupa del brand della manifestazione. Il poster olimpico, destinato ad avere un posto all’interno del Museo olimpico a Losanna dove ha sede il Comitato olimpico internazionale (Cio), rappresenta un volto con degli occhiali a forma dei 5 cerchi olimpici. «Un volto nel quale ci si può rispecchiare chiunque: atleta, tecnico, spettatore delle gare o della televisione» spiega l’autrice. Insomma uno sguardo «aperto sul mondo che celebra con entusiasmo le diversità servendosi di elementi che raccontano e rappresentano ognuno di noi». Alla base di questo volto un’immagine che richiama la Milano della moda, dell’eccellenza, mentre sullo sfondo si vede il disegno stilizzato delle Dolomiti omaggio a Cortina, l’altra città che con il capoluogo lombardo ha l’onore di ospitare questa manifestazione internazionale di sport invernali. Per il poster che ricorderà le Paralimpiadi, che si svolgeranno dal 6 al 15 marzo 2026, l’immagine scelta è quella di un atleta. O meglio di più atleti. Infatti l’opera raffigura una composizione dinamica e armoniosa di atleti paralimpici impegnati in tutti e sei gli sport dei Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 che sono lo sci alpino, il biathlon, lo sci di fondo, il para ice hockey, lo snowboard e il curling in carrozzina. Ogni atleta è raffigurato in movimento. Il tutto è accompagnato dall’immagine stilizzata del Duomo di Milano, mentre Cortina, anche in questo caso, è rappresentata dalla presenza delle Dolomiti. Oltre che iconici e destinati a mantenere vivo il ricordo di quello che sarà Milano Cortina 2026, questi due poster, nella versione 50x70 saranno acquistabili (a 35 euro).