Il limite umano ed etico della tecnologia in gara

Fin dove può arrivare la tecnologia senza tradire lo spirito dello sport? Alle Paralimpiadi 2026 - proprio in queste ore, sulle nevi di Cortina e Tesero, queste soluzioni innovative stanno decidendo i primi podi - la scienza applicata è ovunque, ma la cosa più interessante è forse ciò che non si vede ancora e che forse si vedrà un giorno anche in ambito agonistico. Gli sci, le slitte, i monosci, le protesi meccatroniche di ultima generazione raccontano un mondo in cui ingegneria dei materiali, biomeccanica e medicina dello sport lavorano insieme per permettere la prestazione, che è poi il sale dei Giochi. E tuttavia la frontiera più avanzata dello sport paralimpico oggi non è nelle fibre di carbonio o nei sensori di stabilità: è nel cervello. Infatti, sono due le parole che sono circolate nei convegni scientifici di preludio a questi Giochi: neuropriming e brain-computer interfaces (Bci).

Due concetti diversi, ma entrambi legati alla stessa idea: migliorare o guidare la performance atletica agendo direttamente sul sistema nervoso. Il neuropriming è la forma più vicina allo sport attuale. Si tratta di tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva – come la stimolazione transcranica a corrente diretta – utilizzate in alcuni programmi di allenamento per facilitare la plasticità neuronale, accelerare l’apprendimento motorio e migliorare la coordinazione. In sostanza: preparare il cervello a imparare più rapidamente un gesto tecnico. Non è fantascienza, ma un campo reale della neuroscienza applicata allo sport. Nel mondo paralimpico la questione è ancora più delicata. Gli atleti devono spesso ricostruire schemi motori completamente nuovi, perché il corpo con cui gareggiano non è quello con cui hanno imparato a muoversi. Imparare a controllare un monosci o una protesi da gara significa riscrivere le mappe neuronali del movimento. Non è affatto la semplice acquisizione di una nuova pratica; è qualcosa di molto più raffinato. Il cervello diventa il vero laboratorio della prestazione. Non a caso una delle definizioni più belle, nel differenziare l’uomo dalla macchina, è quella di associare la coscienza al movimento, ovvero che la contezza di sé avviene solo attraverso i sensi, che appunto l’automa non ha.

Eppure il pubblico dei Giochi vede soprattutto la tecnologia esterna. Basta osservare alcuni protagonisti di Milano Cortina per capire quanto l’innovazione sia ormai parte integrante dello sport paralimpico. Lo statunitense Mike Schultz, nel para snowboard, gareggia con una protesi da gara che ha progettato lui stesso dopo l’amputazione e che oggi è utilizzata da numerosi atleti nel circuito internazionale. La tedesca Anna-Lena Forster, nello sci alpino “seduti”, utilizza un monosci costruito su misura intorno alla sua postura e al suo baricentro, una macchina sportiva calibrata millimetricamente sul corpo dell’atleta. Ancora più sofisticato è l’equipaggiamento della tedesca Anja Wicker, nel para biathlon e sci di fondo “seduti”: il suo sit-ski, semplificandone la spiegazione funzionale, è fissato con sistemi di stabilizzazione multipli e integrato con strumenti di monitoraggio delle prestazioni che permettono di controllare frequenza cardiaca, tempi e carichi di gara. Infine l’italiano Giacomo Bertagnolli, nello sci alpino per ipovedenti, gareggia con la guida attraverso un sistema di comunicazione radio in tempo reale: una tecnologia apparentemente semplice, ma decisiva per trasformare fiducia e sincronizzazione in traiettoria.

È tutta una tecnologia avanzata, ma che resta sempre entro un limite molto preciso. Il Comitato paralimpico internazionale (Ipc) applica un principio cardine: la tecnologia può compensare una disabilità, ma non deve creare un vantaggio artificiale rispetto alle capacità biologiche dell’atleta. È il confine tra innovazione e quello che viene chiamato technological doping.

Per questo sono ammessi dispositivi sofisticati come le ginocchia elettroniche C-Leg o altre protesi meccatroniche che utilizzano sensori e microprocessori per migliorare stabilità e sicurezza. Ma è vietato qualsiasi sistema che generi forza meccanica aggiuntiva tramite motori o fonti di energia esterne. Un esoscheletro controllato dal cervello, per esempio, rientrerebbe oggi tra le tecnologie proibite in gara. Il motivo è tecnico ma anche filosofico. Lo sport paralimpico si basa su un sistema di classificazione funzionale che raggruppa gli atleti in base al loro potenziale fisico residuo. Se una tecnologia potesse aumentare forza o velocità oltre quel limite naturale, romperebbe l’equilibrio della competizione. Ed è qui che entra il secondo grande tema della ricerca contemporanea: le brain-computer interfaces, le interfacce cervello-computer. Sistemi capaci di tradurre l’attività neurale in comandi digitali per controllare dispositivi esterni, protesi o esoscheletri. Un’immagine simbolica di questa frontiera si è vista alle Olimpiadi di Parigi 2024, quando il tedoforo Pierre Landerretche ha percorso parte della cerimonia utilizzando un esoscheletro controllato tramite segnali neurali. Non era una gara, ma una dimostrazione tecnologica: un gesto simbolico che mostrava dove sta andando la ricerca.

A Milano Cortina questa tecnologia resta però fuori dalle piste. Le interfacce neurali sono ancora oggetto di ricerca medica e riabilitativa, non strumenti agonistici. Anche il neuropriming si muove in una zona grigia. Non è vietato, perché non esistono prove definitive che migliori le prestazioni in modo paragonabile al doping farmacologico. E soprattutto non esiste un test per rilevarlo. Per questo l’Agenzia mondiale antidoping lo osserva con attenzione, ma al momento non lo ha inserito nella lista delle pratiche proibite. Il risultato è un equilibrio delicato. Dall’altra si deve difendere un principio semplice: la prestazione deve restare umana. Non deve tradire lo spirito di Olimpia. Così le Paralimpiadi, in questo senso, sono diventate una sorta di laboratorio etico della tecnologia umana. Tuttavia, a Milano Cortina, per ora, la risposta resta netta: le protesi possono essere intelligenti, ma non autonome. I sensori possono aiutare l’equilibrio, ma non generare forza. Insomma, le Paralimpiadi restano uno dei luoghi in cui la tecnologia viene interrogata non solo per ciò che può fare, ma per ciò che deve fare: aiutare il corpo umano a esprimersi, senza sostituirlo.