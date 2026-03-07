Medaglie azzurre. Discesa libera: Mazzel argento, Bertagnolli bronzo

Tutte le medaglie vinte dagli italiani ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina.

Discesa libera, bronzo per Giacomo Bertagnolli

Giacomo Bertagnolli e la sua guida Andrea Ravelli hanno vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera paralimpica ipovedenti; oro austriaco con Johannes Aigner e Nico Haberl, argento canadese con Kalle Ericson e Sierra Smith.

Chiara Mazzel d'argento in discesa libera

Chiara Mazzel in gara / Reuters / Lisi Niesner

Arriva dalla portabandiera (benché virtuale) alla cerimonia di apertura, Chiara Mazzel, la prima medaglia italiana a queste Paralimpiadi invernali. La sciatrice delle Fiamme Gialle, in coppia con l'atleta guida Nicola Cotti Contini, ha conquistato l'argento nella discesa libera disputata sull'incantevole pista Olimpia delle Tofane (categoria ipovedenti); oro all'austriaca Veronika Aigner, la grande favorita, e alla sua guida Lilly Sammer, bronzo al duo slovacco Alexandra Rexová / Sophia Polak.

7 marzo