Chi è Pinheiro Braathen, lo sciatore d'oro che ha scritto la storia per il Brasile

Lucas Pinheiro Braathen conquista la prima medaglia per il Brasile ai Giochi olimpici invernali vincendo l’oro nello slalom gigante maschile. Lo sciatore, papà norvegese e mamma brasiliana, fino al 2023 ha gareggiato con i colori del Paese scandinavo; dopo dissapori con la federazione di Oslo, dopo un anno di inattività è tornato alle gare l’anno scorso sotto bandiera verdeoro. Il venticinquenne, amatissimo sui social anche per lo stile esuberante e colorato dentro e fuori le piste, ha dominato la prima manche infliggendo distacchi abissali alla concorrenza e ha ben retto nella seconda; argento Odermatt, senza ori in questa rassegna, bronzo Meillard, entrambi svizzeri.

Sotto le insegne norvegesi Pinheiro Braathen si era imposto già giovanissimo, vincendo la Coppa del Mondo di slalom speciale nel 2023; nato a Oslo, è cresciuto nelle fila del prestigioso Bærums SK assieme a un altro campione, Atle Lie McGrath (ieri 5°), che è stato il primo ad abbracciarlo al traguardo. La rottura con la federazione norvegese, dovuta a divergenze in tema di contratti di sponsorizzazione, si è consumata clamorosamente a Sölden il 27 ottobre 2023 quando, alla vigilia della gara che avrebbe inaugurato la Coppa del Mondo 2023-2024, ha annunciato il ritiro con effetto immediato. Un anno intero senza gare (che a questi livelli può essere una zavorra pesante), poi il ritorno, esattamente un anno dopo. Nella passata stagione è risalito rapidamente ai vertici di slalom gigante e slalom speciale, risalendo sul podio e quindi, il 16 novembre scorso, tornando alla vittoria in Coppa del Mondo.