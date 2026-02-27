A "le parole di Sanremo" Ermal Meta: "una ninna nanna per Gaza"

Ospite di Avvenire Ermal Meta in gara al Festival con "Stella stellina": un brano poetico dedicato ai bambini vittime dei conflitti.

"Le parole del Festival" è un format originale di Avvenire curato dalla giornalista Angela Calvini, con il contributo di Istituto Universitario Salesiano Venezia Iusve, Università Pontificia Salesiana. Interviste ai Big della canzone e a coloro che ruotano intorno al Festival di Sanremo puntando sul senso più profondo della musica. Gli incontri si svolgono presso il corner del Gruppo Cei – Avvenire, Radio InBlu2000, Tv2000 – che da oggi, lunedì 23, a sabato 28 febbraio sarà a Sanremo con uno spazio dedicato all’interno di Isola Sanremo, presso l’Hotel Nazionale (Corso Giacomo Matteotti, 3).

Riprese: Eleonora Iacoponi, Martina Intimi. Montaggio: Gaia Callegaro.