Leo Gassmann e «l'importanza di essere naturale»
Ospite di Avvenire Leo Gassmann in gara al Festival con "Naturale": l'importanza di essere se stessi e del rispetto anche in amore.
1 min di lettura
February 26, 2026
Ospite di Avvenire Leo Gassmann in gara al Festival con "Naturale": l'importanza di essere se stessi e del rispetto anche in amore.
"Le parole del Festival" è un format originale di Avvenire curato dalla giornalista Angela Calvini, con il contributo di Istituto Universitario Salesiano Venezia Iusve, Università Pontificia Salesiana.
Interviste ai Big della canzone e a coloro che ruotano intorno al Festival di Sanremo puntando sul senso più profondo della musica. Gli incontri si svolgono presso il corner del Gruppo Cei – Avvenire, Radio InBlu2000, Tv2000 – che da oggi, lunedì 23, a sabato 28 febbraio sarà a Sanremo con uno spazio dedicato all’interno di Isola Sanremo, presso l’Hotel Nazionale (Corso Giacomo Matteotti, 3).
Riprese: Eleonora Iacoponi, Martina Intimi. Montaggio: Gaia Callegaro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA