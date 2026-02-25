Ospite di Avvenire Michele Bravi in gara al Festival con "Prima poi", al centro l'insicurezza. E svela il suo rapporto con San Francesco.

Michele Bravi: "Canto la goffaggine e recito una poesia di san Francesco”

"Le parole del Festival" è un format originale di Avvenire curato dalla giornalista Angela Calvini, con il contributo di Istituto Universitario Salesiano Venezia Iusve, Università Pontificia Salesiana. Interviste ai Big della canzone e a coloro che ruotano intorno al Festival di Sanremo puntando sul senso piu profondo della musica.

Gli incontri si svolgono presso il corner del Gruppo Cei – Avvenire, Radio InBlu2000, Tv2000 – che da oggi, lunedì 23, a sabato 28 febbraio sarà a Sanremo con uno spazio dedicato all’interno di Isola Sanremo, presso l’Hotel Nazionale (Corso Giacomo Matteotti, 3).

