Dargen a Sanremo: attenti all’intelligenza artificiale

Ospite di Avvenire Dargen D'Amico in gara al Festival con l'ironica "AI AI", al centro le domande sul futuro dell'intelligenza artificiale.

"Le parole del Festival" è un format originale di Avvenire curato dalla giornalista Angela Calvini, con il contributo di Istituto Universitario Salesiano Venezia Iusve, Università Pontificia Salesiana. Interviste ai Big della canzone e a coloro che ruotano intorno al Festival di Sanremo puntando sul senso piu profondo della musica. Gli incontri si svolgono presso il corner del Gruppo Cei – Avvenire, Radio InBlu2000, Tv2000 – che da oggi, lunedì 23, a sabato 28 febbraio sarà a Sanremo con uno spazio dedicato all’interno di Isola Sanremo, presso l’Hotel Nazionale (Corso Giacomo Matteotti, 3).