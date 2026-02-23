Avvenire, Radio InBlu, Tv2000: incontri nel cuore del Festival

Il Festival di Sanremo non è solo gara canora, ma occasione di incontri culturali, artistici e di solidarietà, uno spazio privilegiato per leggere la società di oggi attraverso la musica. In questo orizzonte si inserisce con forza la presenza del gruppo dei media Cei – Avvenire, Radio InBlu2000, Tv2000 – che da oggi, lunedì 23, a sabato 28 febbraio sarà a Sanremo con uno spazio dedicato all’interno di Isola Sanremo, presso l’Hotel Nazionale (Corso Giacomo Matteotti, 3), nel cuore della città.

I giornalisti del gruppo realizzeranno interviste e contenuti esclusivi con gli artisti in gara e i protagonisti della manifestazione, destinati ai canali social e alle piattaforme editoriali di Avvenire, Radio InBlu2000 e Tv2000, in collaborazione con Istituto Universitario Salesiano Venezia Iusve, Università Pontificia Salesiana. L’attenzione sarà rivolta non solo agli aspetti musicali, ma anche a quelli culturali e umani del percorso sanremese, per offrire uno sguardo più profondo sui temi dell’oggi.

A condurre gli incontri saranno Angela Calvini per Avvenire, Paola Gallo e Marco Parce per Radio InBlu2000 e Francesco Durante per Tv2000. Tra gli ospiti attesi don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, che racconterà le nuove iniziative solidali legate alla musica e all’inclusione, e Mattia Villardita, lo “Spiderman” dei reparti pediatrici, a Sanremo per sostenere il Gaslini di Genova, il Santobono di Napoli e Humanitas di Milano.

Isola Sanremo, format originale prodotto da Scarlatti Management, nasce come hub creativo e spazio di rappresentanza nella terrazza panoramica del Seven Rooftop dell’Hotel Nazionale, a pochi passi dall’Ariston. Un punto di incontro tra musica, informazione e promozione territoriale, arricchito dai live di Lidia Schillaci e da presentazioni editoriali che intrecciano memoria, cultura e attualità. Accanto alle testate della Cei, il network media associato al progetto comprende anche il gruppo editoriale del Giornale di Sicilia, con le testate RGS, TGS e Gazzetta del Sud.